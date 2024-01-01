Harley-Davidson выпустит легендарный Fat Boy Grey Ghost для Европы

Эксперты сначала делали вывод, связывая свои прогнозы с кодом модели "FLSTFI", который является обратным вызовом к коду модели оригинального Fat Boy FLSTF 1990 года. В этом разбирался Motorcycle.com.

Выяснилось, что теперь в документах омологации в Нидерландах и Германии появляется "Grey Ghost" и "Gray Ghost", что наводит на другие мысли. В США этот цвет обычно пишется как "серый", но оригинальный Fat Boy 1990 года был широко известен как Серый Призрак с "E", поэтому мы остановимся на этом написании.

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Данные омологации не показывают значительных изменений по сравнению с обычным Fat Boy, за исключением небольшого снижения пиковой мощности до 100 л.с. со 103 л.с., заявленных двигателем Fat Boy Milwaukee-Eight 117 Custom. Ожидается, что сам двигатель будет достаточно похожим, но, возможно, с круглым воздухозаборником, чтобы соответствовать оригиналу.

Модель 1990 года была выпущена в ярком серебристо-сером цвете в сочетании с обработанными дисками, желтыми бликами. Цветовая схема была использована только в течение первого производственного года, что сделало ее достаточно редкой и желанной для коллекционеров.

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Вероятно, Fat Boy Grey Ghost 2025 года получит подобную цветовую схему, возможно, с теми же желтыми деталями. Harley-Davidson обычно ждет несколько месяцев после запуска своей начальной модели, прежде чем выпустить коллекцию Icon, поэтому услышать что-то официальное до марта или апреля не стоит.