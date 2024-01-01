Harley-Davidson випустить легендарний Fat Boy Grey Ghost для Європи

Експерти спершу робили висновок, пов’язуючи свої прогнози з кодом моделі "FLSTFI", який є зворотним викликом до коду моделі оригінального Fat Boy FLSTF 1990 року. В цьому розбирався Motorcycle.com.

З’ясувалося, що тепер в документах омологації в Нідерландах і Німеччині з'являється "Grey Ghost" і "Gray Ghost", що наводить на інші думки. У США цей колір зазвичай пишеться як "сірий", але оригінальний Fat Boy 1990 року був широко відомий як Сірий Привид з «E», тому ми зупинимося на цьому написанні.

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Дані омологації не показують значних змін у порівнянні зі звичайним Fat Boy, за винятком невеликого зниження пікової потужності до 100 к.с. зі 103 к.с., заявлених двигуном Fat Boy Milwaukee-Eight 117 Custom. Очікується, що сам двигун буде досить схожим, але, можливо, з круглим повітрозабірником, щоб відповідати оригіналу.

Модель 1990 року була випущена в яскравому сріблясто-сірому кольорі в поєднанні з обробленими дисками, жовтими відблисками. Колірна схема була використана лише протягом першого виробничого року, що зробило її досить рідкісним та бажаним для колекціонерів.

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Ймовірно, Fat Boy Grey Ghost 2025 року отримає подібну колірну схему, можливо, з тими ж жовтими деталями. Harley-Davidson зазвичай чекає кілька місяців після запуску своєї початкової моделі, перш ніж випустити колекцію Icon, тому почути щось офіційне до березня чи квітня не варто.