Harley-Davidson Nightster оцінили у 9999 доларів

За таку суму власник отримає байк в базовому кольорі Billiard Grey. Це за вартістю ще більш доступно, ніж будь-коли. І при цьому Nightster не втрачає притаманні бренду динамічні характеристики та автентичний стиль Harley-Davidson.

Модель Nightster не лише компактна та потужна, але й має низький центр тяжіння, що зручно як новачкам, так і досвідченим водіям (див. відео внизу). Як пишуть експерти Motorcycle & Powersports News, байком легко керувати та зручно й упевнено опускати ноги на землю під час зупинки.

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Тут стоїть двигун Revolution Max 975T V-Twin потужністю 91 к.с. при 7500 об./хв з рідинним охолодженням. Його налаштовано на потужний крутний момент на низьких частотах. Це дає бентежне прискорення в міському трафіку та поза поворотами.

Радикальна спортивна продуктивність Nightster з додатком мерехтливої луски смарагдово-зеленого кольору бака порадують так само як і споживання палива – всього 4,5 л/100 км. Фото: Harley-Davidson

В стандартну комплектацію включено литі алюмінієві колеса, світлодіодне освітлення, гальмівні компоненти преміумкласу Brembo. В палітру систем безпеки водію включено антиблокувальні гальма та контроль тяги.

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Чотиридюймовий аналоговий спідометр пропонує класичний, легкий для читання дисплей, а РК-екран внизу забезпечує такі важливі, як повідомлення про режими їзди тощо. Nightster має три попередньо встановлені режими їзди (дорога, дощ, спорт), що дозволяє точніше налаштувати параметри для максимальної продуктивності двигуна.