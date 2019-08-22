Ограничение движения состоится из-за подготовки к праздничным мероприятиям 23-24 августа.

КГГА сообщает, что центр Киева будет перекрыт не только на День Независимости и украинского флага, но и ранее – с вечера 22 августа.

В частности, 22 августа временно запретят движение с 18:00 ориентировочно до 23:00 на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской), на ул. Михайловской (от ул. Костельной до ул. Крещатик).

Движение будет ограничено не только для частных и коммерческих авто, но и для общественного транспорта. Схемы движения автобусов и троллейбусов в праздничные и предпраздничные дни в центре столицы опубликованы на сайте КГГА.

Напомним, что эвакуаторы работают не только в центре, но и на Левобережной.