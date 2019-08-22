Обмеження руху відбудеться через підготовку до святкових заходів 23-24 серпня.

КМДА повідомляє, що центр Києва буде перекритий не лише на День Незалежності та українського прапора, але й раніше – з вечора 22 серпня.

Зокрема, 22 серпня тимчасово заборонять рух з 18:00 орієнтовно до 23:00 на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Трьохсвятительської), на вул. Михайлівській (від вул. Костьольної до вул. Хрещатик).

Рух буде обмежено не лише для приватних та комерційних авто, але й для громадського транспорту. Схеми руху автобусів та тролейбусів в святкові та передсвяткові дні в центрі столиці опубліковані на сайті КМДА.

Нагадаємо, що евакуатори вже працюють не лише в центрі, але й на Лівобережній.