Началась вторая волна повышения розничных цен на жидкое автомобильное топливо.

Сети АЗС WOG и Glusco повысили цены на бензин и дизельное топливо на 40 – 50 коп. за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95”.

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На станциях WOG цены на все виды топлива выросли на 50 коп. за литр – до 24,49 грн за литр А-92 и ДТ и 25,49 грн за литр бензина марки А-95. На предыдущей неделе WOG в течение двух дней поднял цены на все топливо на 30 и 20 коп. за литр.

Сеть Glusco повысила стоимость топлива на 40 коп. за литр: до 20,35 грн за литр А-92, 24,35 грн за литр А-95 и 22,35 грн за литр ДТ. Glusco на предыдущей неделе, в отличие от большинства сетей, цены не меняла.

Также на 30 коп. за литр выросли цены на все топливо в сети Mango, Amic и UPG. "БРСМ-Нафта” за выходные повысила цены на бензины на 20 коп. за литр, на ДТ – на 25 коп. за литр.

Рост розничных цен начался 29 июня. Последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ больше года назад – в апреле 2019 г.

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По данным "А-95", в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн за литр), до 16,80 грн за литр А-92 и 17,75 грн за литр А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп. за литр, до 15,70 грн за литр.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 3 на 6 июля 2020 г грн за литр: