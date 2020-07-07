Почалася друга хвиля підвищення роздрібних цін на автомобільне пальне.

Мережі АЗС WOG та Glusco підвищили ціни на бензин і дизельне паливо на 40-50 коп. за літр. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95”.

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На станціях WOG ціни на всі види палива зросли на 50 коп. за літр - до 24,49 грн за літр за А-92 і ДТ та 25,49 грн за літр за бензин марки А-95. На попередньому тижні WOG протягом двох днів підняв ціни на все паливо на 30 і 20 коп. за літр.

Мережа Glusco підвищила вартість палива на 40 коп. за літр, до 20,35 грн за літр за А-92, 24,35 грн за літр за А-95 і 22,35 грн за літр за ДТ. Glusco на попередньому тижні на відміну від більшості мереж ціни не міняла.

Також на 30 коп. за літр виросли ціни на всі паливо в мережі Mango, Amic і UPG. "БРСМ-Нафта” за вихідні підвищила ціни на бензини на 20 коп. за літр, на ДТ - на 25 коп. за літр.

Зростання роздрібних цін розпочався 29 червня. Останній раз до цього великі роздрібні оператори підвищували ціни на бензин і ДТ більше року тому - у квітні 2019 р.

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За даними "А-95", протягом червня ціни на бензини в дрібнооптовому сегменті зросли більш ніж на 7% (на 1,20 грн за літр), до 16,80 грн за літр за А-92 і 17,75 грн за літр за А-95, ДП з початку місяця подорожчало на 6% або на 90 коп. за літр, до 15,70 грн за літр.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 3 на 6 липня 2020 р грн за літр: