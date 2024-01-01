Цены на АЗС не падают даже из-за удешевления нефти

За апрель цены на нефть снизились с $74 до $61 за баррель, в то же время европейские котировки бензина потеряли в среднем $91/т (почти 3,40 грн/л по курсу на 1 мая), дизельного топлива - $77/т (3,20 грн/л), пишет enkorr.ua.

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Закупочные цены на газ упали не так существенно. На западной границе стоимость продукта уменьшилась на $38-45/т (1-1,20 грн/л) на польский ресурс и на почти $60/т (1,60 грн/л) на литовский, на юге - на $20-25/т, или около 0,55-0,70 грн/л.

Основной причиной торможения стал рост курса евро, который добавил за месяц 2,73 грн/€. Поскольку именно в евро, а не в гривне номинирован акцизный сбор, курсовой фактор добавил на бензине 0,70 грн/л, на дизеле - 0,56 грн/л, на LPG - на 0,45 грн/л.

Из-за начала государственной программы обязательного добавления биоэтанола (добавила к себестоимости около $20/т) оптовая цена на 1 мая вернулась к показателям начала апреля и составила 46,05 грн/л. Дизель в свою очередь подешевел на 2,24 грн/л, а сжиженный газ - на 1 750 грн/т, или 0,95 грн/л.

Кто на коне

С опережением графика - на 3 грн/л - подешевели "светлые" на станциях "Авантаж 7". И так доступные цены стали минимальными: 48,95 грн/л бензин и 47,95 грн/л – дизтопливо. Самой дешевой сеть была и по стоимости газа - 32,95 грн/л (-70 коп./л).

ОККО, WOG и SOCAR снизили свою линейку топлива всего на 1 грн/л. Еще более сдержанной была UPG, снизив бензин всего на 50 коп./л (53,40 грн/л). На дизеле и газу было больше, но все равно немного - на 1 грн/л и 80 коп./л соответственно.

В среднем за апрель разница между ценами дорогих и доступных АЗС на бензине выросла до наибольшего значения с августа прошлого года - 6,76 грн/л (+65 коп./л), на дизеле - на 74 коп./л, до 7,80 грн/л, на LPG – сократилась на 21 коп./л, до почти 3,25 грн/л.

Изменение розничных цен на топливо на АЗК с 1 апреля по 1 мая 2025 г., грн/л: