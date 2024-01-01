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Ціни на АЗС не падають навіть попри здешевлення нафти

Різке падіння вартості нафти на початку квітня давало надію на обвал цін на колонках. Але ці плани суттєво відкоригувало здешевшання гривні відносно євро. Існують й інші чинники – передусім прописане новим українським законодавством обов’язкове додавання спирту.
Як змінились ціни на АЗС через здешевлення нафти - Auto24
Євген Гудущан
logo2 травня, 13:40
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За квітень ціни на нафту знизилися з $74 до $61 за барель, водночас європейські котирування бензину втратили в середньому $91/т (майже 3,40 грн/л за курсу на 1 травня), дизельного пального — $77/т (3,20 грн/л), пише enkorr.ua.

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Закупівельні ціни на газ упали не так суттєво. На західному кордоні вартість продукту зменшилася на $38-45/т (1-1,20 грн/л) на польський ресурс і на майже $60/т (1,60 грн/л) на литовський, на півдні — на $20-25/т, або близько 0,55-0,70 грн/л.

Основною причиною гальмування стало зростання курсу євро, який додав за місяць 2,73 грн/€. Оскільки саме у євро, а не у гривні номінований акцизний збір, курсовий фактор додав на бензині 0,70 грн/л, на дизелі — 0,56 грн/л, на LPG — на 0,45 грн/л.

Через початок державної програми обов’язкового додавання біоетанолу (додала до собівартості близько $20/т) гуртова ціна на 1 травня повернулася до показників початку квітня і становила 46,05 грн/л. Дизель своєю чергою здешевшав на 2,24 грн/л, а скраплений газ — на 1 750 грн/т, або 0,95 грн/л.

Хто на коні

З випередженням графіка — на 3 грн/л — здешевшали "світлі" на станціях "Авантаж 7". І так доступні ціни стали мінімальними: 48,95 грн/л бензин і 47,95 грн/л – дизпальне. Найдешевшою мережа була і за вартістю газу — 32,95 грн/л (-70 коп./л).

ОККО, WOG і SOCAR знизили свою лінійку пального усього на 1 грн/л. Ще більш стриманою була UPG, знизивши бензин всього на 50 коп./л (53,40 грн/л). На дизелі й газу було більше, але все одно небагато — на 1 грн/л і 80 коп./л відповідно.

У середньому за квітень різниця між цінами дорогих і доступних АЗС на бензині зросла до найбільшого значення з серпня минулого року — 6,76 грн/л (+65 коп./л), на дизелі — на 74 коп./л, до 7,80 грн/л, на LPG – скоротилася на 21 коп./л, до майже 3,25 грн/л.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 1 квітня по 1 травня 2025 р., грн/л:

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