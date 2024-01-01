Ціни на АЗС не падають навіть попри здешевлення нафти

За квітень ціни на нафту знизилися з $74 до $61 за барель, водночас європейські котирування бензину втратили в середньому $91/т (майже 3,40 грн/л за курсу на 1 травня), дизельного пального — $77/т (3,20 грн/л), пише enkorr.ua.

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Закупівельні ціни на газ упали не так суттєво. На західному кордоні вартість продукту зменшилася на $38-45/т (1-1,20 грн/л) на польський ресурс і на майже $60/т (1,60 грн/л) на литовський, на півдні — на $20-25/т, або близько 0,55-0,70 грн/л.

Основною причиною гальмування стало зростання курсу євро, який додав за місяць 2,73 грн/€. Оскільки саме у євро, а не у гривні номінований акцизний збір, курсовий фактор додав на бензині 0,70 грн/л, на дизелі — 0,56 грн/л, на LPG — на 0,45 грн/л.

Через початок державної програми обов’язкового додавання біоетанолу (додала до собівартості близько $20/т) гуртова ціна на 1 травня повернулася до показників початку квітня і становила 46,05 грн/л. Дизель своєю чергою здешевшав на 2,24 грн/л, а скраплений газ — на 1 750 грн/т, або 0,95 грн/л.

Хто на коні

З випередженням графіка — на 3 грн/л — здешевшали "світлі" на станціях "Авантаж 7". І так доступні ціни стали мінімальними: 48,95 грн/л бензин і 47,95 грн/л – дизпальне. Найдешевшою мережа була і за вартістю газу — 32,95 грн/л (-70 коп./л).

ОККО, WOG і SOCAR знизили свою лінійку пального усього на 1 грн/л. Ще більш стриманою була UPG, знизивши бензин всього на 50 коп./л (53,40 грн/л). На дизелі й газу було більше, але все одно небагато — на 1 грн/л і 80 коп./л відповідно.

У середньому за квітень різниця між цінами дорогих і доступних АЗС на бензині зросла до найбільшого значення з серпня минулого року — 6,76 грн/л (+65 коп./л), на дизелі — на 74 коп./л, до 7,80 грн/л, на LPG – скоротилася на 21 коп./л, до майже 3,25 грн/л.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 1 квітня по 1 травня 2025 р., грн/л: