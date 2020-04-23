Стремительное падение цен на нефть привело к очень значительному снижению цены на светлые нефтепродукты. По действующим правилам ценообразования вскоре стоимость бензина на украинских АЗС должна составлять около 16 гривен за литр. Дизель – 14 гривен за литр.

Только за вчерашний день бензин и ДТ потеряли почти 30% стоимости. "Например, бензин 95 в Северо-Западной Европе теперь стоит 119 долларов за тонну, а дизель – 159 долларов за тонну. Знаете, сколько это в гривнах? Две с половиной гривни за бензин и 3,5 грн за литр на дизтопливо", пишет на своей странице в соцсети Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

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Далее эксперт объясняет правила ценообразования на рынке топлива: Акциз на бензин сегодня составляет 6,3 грн за литр, или в два с половиной раза выше, чем стоимость самого топлива. Еще 1,75 грн за литр составит НДС (начисляется на сумму акциза и стоимости топлива). Акциз на дизтопливо составляет 4,1 грн, суммарный НДС – 1,50 грн за литр", – объясняет Сергей Куюн.

"Если такая цена закрепится на месяц, стоимость А-95 на колонке может упасть до 16 грн за литр, ДТ – 14 грн за литр", пишет эксперт.

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