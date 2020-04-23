Стрімке падіння цін на нафту призвело до дуже значного зниження ціна на світлі нафтопродукти. По діючим правилам ціноутворення незабаром вартість бензину на українських АЗС повинна становити близько 16 гривень за літр. Дизель – 14 гривень за літр.

Тільки за вчорашній день бензин і ДП втратили майже 30% вартості. "Наприклад, бензин 95 в Північно-Західній Європі тепер коштує 119 доларів за тону, а дизель – 159 доларів за тону. Знаєте, скільки це в гривнях? Дві з половиною гривні за бензин і 3,5 грн за літр на дизпаливо", пише на своїй сторінці у соцмережі Директор в Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

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Далі експерт пояснює правила ціноутворення на ринку пального: "Акциз на бензин сьогодні становить 6,3 грн за літр або в два з половиною рази вище, ніж вартість самого палива. Ще 1,75 грн за літр складе ПДВ (нараховується на суму акцизу і вартості палива). Акциз на дизпаливо становить 4,1 грн, сумарний ПДВ - 1,50 грн за літр", – пояснює Сергій Куюн.

"Якщо така ціна закріпиться на місяць, вартість А-95 на колонці може впасти до 16 грн за літр, ДТ – 14 грн за літр", пише експерт.

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