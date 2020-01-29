Портал AirMundo обнародовал список цен на поездку между столичными аэропортами и самыми городами для 50 европейских стран. Такси Киев-"Борисполь" на 42 месте списка.

Аэропорт "Борисполь" оказался в числе самых дешевых среди 50 крупнейших аэродромов Европы по цене поездки на такси в город. Хотя за последние полгода стоимость такси выросла.

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"Борисполь" оказался на 42 месте списка со стоимостью поездки в 21 евро – 0,6 евро за километр поездки. Дешевле оказались поездки из аэропортов Испании, Португалии, Турции, Румынии, Польши и России. А в абсолютном отношении, то есть в пересчете стоимости на километр пути, украинские такси занимают шестое место по доступности. Столько же, 60 евроцентов за километр, стоит поздка из двух аэропортов Стамбула.

Самой дорогой является поездка на такси из аэропорта London Stansted, которая обойдется в 112 евро за 63 километра (1,78 евро за км). А до Цюриха и Женевы можно добраться из аэропортов за 65 и 37 евро, хотя при пересчете стоимости, они оказываются самыми дорогими по тарифам: 5,42 и 6,17 евро соответственно.

Самая доступная поездка стоит 7 евро – из турецкого аэропорта Antalya в одноименный город дорога занимает 15 километров и обходится по 0,47 евро за каждый километр.

Исследование цен проводилось AirMundo 8 января 2020 года, для конвертации в евро использовался курс валют по состоянию на этот день. В расчет брались средние расценки на такси из аэропорта в город без учета такси, прибывающих по предварительному заказу.

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