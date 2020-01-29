Портал AirMundo оприлюднив список цін на поздок між столичними аеропортами та самими містами для 50 європейських країн. Таксі Київ-"Бориспіль" на 42 місці списку.

Аеропорт “Бориспіль” виявився в числі найдешевших, серед 50 найбільших літовищ Європи, за ціною поїздки на таксі в місто. Хоча за останні півроку вартість таксі зросла.

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“Бориспіль” опинився на 42 місці списку з вартістю поїздки у 21 євро – 0,6 євро за кілометр поїздки. Дешевшими виявились поїздки з аеропортів Іспанії, Португалії, Турції, Румунії, Польщі та Росії. А в абсолютному відношенні, тобто перерахунку вартості на кілометр шляху, українські таксі займають шосте місце за доступністю. Стільки ж, 60 євроцентів за кілометр, коштує поздка з двох аеропортів Стамбула.

Найдорожчою є поїздка на таксі з аеропорту London Stansted, котра обійдеться у 112 євро за 63 кілометри (1,78 євро за км). А до Цюріху та Женеви дістатись з аеропортів за 65 та 37 євро, хоча при перерахунку вартості, вони виявляються найдорожчими за тарифами: 5,42 та 6,17 євро, відповідно.

Найдоступніша поїздка коштє 7 євро – з турецького аеропорту Antalya до одноіменного міста дорога займає 15 кілометрів і обходиться по 0,47 євро за кожен кілометр.

Дослідження цін проводилося AirMundo 8 січня 2020. Для конвертації в євро використовувався курс валют станом на цей день. У розрахунок бралися середні розцінки на таксі з аеропорту в місто без урахування таксі, які прибувають за попереднім замовленням.

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