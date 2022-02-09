С начала года топливо на украинских заправках подорожало в среднем на 2,5-3 гривны за литр. Такой рост цен происходит из-за нестабильности украинской валюты, роста цен на нефть и государственного регулирования цен на топливо.

Цены на топливо летят вверх еще с 2021 года, за прошлый год топливо прибавило в стоимости от 22 до 50% (в зависимости от вида). В этом году рост стоимости горючего продолжился с новыми темпами и похоже такая тенденция сохранится еще некоторое время.

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По мнению директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, причинами подорожание нефтепродуктов и изменение курса национальной валюты. По словам эксперта, это не последний этап подорожания топлива и в первой половине февраля цена вырастет еще минимум на 2 гривны.

"Все будет зависеть от уровня напряжения с РФ. Она не только на нас влияет, таща падение курса гривны, но и держит в напряжении весь мир, компании, мировых потребителей. Те опасаются, что если у нас будет горячая фаза, это вызовет дефицит на глобальном рынке", – говорит Куюн. Он отметил, что в случае положительной развязки ситуации топливный рынок может развернуться в сторону удешевления.

С ним согласен и глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дьяченко. Эксперт говорит, что Украина импортирует почти все топливо и его цена четко зависит от курса.

Государственное регулирование: добро или зло?

Не смотря на то, что государственное регулирование цен в теории призвано сдержать их рост, президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук считает, что это является еще одной причиной подорожания.

"Минэкономики устанавливает предельные цены премиальным сетям. А от "премиальных" сетей уже отталкивается и остальное. Что вместе и создает эффект тотального подорожания", – говорит Косянчук. Также, добавляет эксперт, ценообразование зависит и от инфляционных ожиданий.

Включилась геополитика

На днях Беларусь закрыла железнодорожный транзит в Украину нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы.

По мнению экспертов, это может существенно сказаться на ценах и углубить зависимость Украины от импорта из Беларуси и РФ. Однако здесь знатоки рынка более оптимистичны и уверены, что украинский рынок сможет оперативно заместить эти объемы топлива.

Чего ждать от цен?

Леонид Косянчук считает, что цены будут зависеть от ситуации на внешнем рынке, а Украине остается лишь констатировать и реагировать на неприятности. По его мнению, настоящий коллапс можно ожидать в том случае, если будет реализована идея с запретом нефтепродуктов из Беларуси.

Зато Сергей Куюн уверен, что государство вполне способно изменить ситуацию на рынке топлива и поддерживает введение государственного регулирования цен. "Цена на топливо очень прозрачная. Сейчас она регулируется правительством, поэтому здесь вообще ни о каких спекуляциях нельзя говорить. Поэтому может быть только снижение налоговой составляющей. Иначе нужно только ждать, когда упадет цена на нефть, или "просядет" доллар, которые составляют ценовую формулу на нашем рынке, – отмечает Куюн.

А глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дьяченко советует не ждать докризисного уровня цен, ведь туда они больше не вернутся.

Сколько платить за топливо в феврале

На начало февраля в Украине объявили среднюю стоимость бензина в размере 30,84 грн/литр, а дизельного топлива – 28,3 грн. Из этих показателей и будут высчитывать предельную цену реализации топлива на АЗС. С учетом предельной торговой наценки, "обычный" бензин должен стоить 35,84 грн за литр, а дизтопливо – 35,3 грн/л.

Директор одной из сетей АЗС – Дмитрий Леушкин уверен что в феврале цена на бензин и дизель достигнет 40 грн/л, а стоимость автомобильного газа вырастет до 25 грн/л.