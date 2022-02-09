З початку року пальне на українських заправках подорожчало у середньому на 2,5-3 гривні за літр. Такий ріст цін відбувається через нестабільність української валюти, зростання цін на нафту та державне регулювання цін на пальне.

Ціни на паливо летять вгору ще з 2021 року, за минулий рік пальне додало у вартості від 22 до 50% (в залежності від виду). Цього року зростання вартості пального продовжилось з новими темпами і схоже така тенденція збережеться ще деякий час.

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На думку директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, причинами є подорожчання нафтопродуктів та зміна курсу національної валюти. За словами експерта, це не останній етап подорожчання палива і в першій половині лютого ціна зросте ще щонайменше на 2 гривні.

"Все буде залежати від рівня напруги з РФ. Вона не тільки на нас впливає, тягнучи падіння курсу гривні, а й тримає в напрузі весь світ, компанії, світових споживачів. Ті побоюються, що якщо в нас буде гаряча фаза, це викличе дефіцит на глобальному ринку", – каже Куюн. Він наголосив, що у разі позитивної розв’язки ситуації паливний ринок може розвернутись у бік подешевшання.

З ним згоден і голова Бюро комплексного аналізу і прогнозів Сергій Дяченко. Експерт каже, що Україна імпортує майже все паливо і його ціна чітко залежить від курсу.

Державне регулювання: добро чи зло?

Не зважаючи на те, що державне регулювання цін в теорії покликане стримати їх зростання, президент асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук вважає, що це є ще однією причиною подорожчання.

"Мінекономіки встановлює граничні ціни преміальним мережам. А від "преміальних" мереж вже відштовхується і решта. Що разом і створює ефект тотального подорожчання", – каже Косянчук. Також, додає експерт, ціноутворення залежить і від інфляційних очікувань.

Ввімкнулась геополітика

Днями Білорусь закрила залізничний транзит до України нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив з Литви.

На думку експертів, це може суттєво позначитись на цінах і поглибити залежність України від імпорту з Білорусі та РФ. Однак тут знавці ринку більш оптимістичні і впевнені, що український ринок зможе оперативно замістити ці обсяги пального.

Чого чекати від цін?

Леонід Косянчук вважає, що ціни залежатимуть від ситуації на зовнішньому ринку, а Україні залишається лише констатувати та реагувати на неприємності. На його думку, справжній колапс можна чекати у тому випадку, якщо буде реалізована ідея із забороною нафтопродуктів із Білорусі.

Натомість Сергій Куюн впевнений, що держава цілком здатна змінити ситуацію на ринку пального і підтримує запровадження державного регулювання цін. "Ціна на пальне дуже прозора. Зараз вона регулюється урядом, тому тут взагалі про жодні спекуляції не можна говорити. Тому може бути тільки зниження податкової складової. Інакше потрібно тільки чекати, коли впаде ціна на нафту, або "просяде" долар, які складають цінову формулу на нашому ринку, – зазначає Куюн.

А голова Бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергій Дяченко радить не чекати на докризовий рівень цін, адже туди вони більше не повернуться.

Скільки платитимемо за пальне в лютому

На початок лютого в Україні оголосили середню вартість бензину в розмірі 30,84 грн/літр, а дизельного пального – 28,3 грн. З цих показників і будуть вираховувати граничну ціну реалізації пального на АЗС. За врахування граничної торговельної націнки, "звичайний" бензин має коштувати 35,84 грн за літр, а дизпальне – 35,3 грн/л.

Директор однієї з мереж АЗС - Дмитро Леушкін впевнений що у лютому ціна на бензин та дизель сягне 40 грн/л, а вартість автомобільного газу зросте до 25 грн/л.