Цены на топливо в феврале стабилизировались: чего ждать дальше

После активного января, когда повышение акцизов украинской властью в сочетании с ростом цен на нефть добавили к стоимости топлива от 1,30 до 2,50 грн/л в зависимости от вида топлива, февраль стал периодом стабильности, информирует enkorr.ua.

Читайте также: На сколько подорожает топливо в 2025 году: прогноз от НБУ

На фоне снижения оптовых цен в прошлом месяце маркетмейкеры возобновили скидки выходного дня, региональные сети иногда организовывали скидки и розыгрыши, но глобально рынок остается фактически без изменений.

За это время оптовый рынок бензина снизил цены на 0,86 грн/л, до 46,85 грн/л, дизельного топлива - на 0,53 грн/л, до 46,37 грн/л. Стоимость сжиженного газа после колебаний в течение февраля вернулась к показателям начала месяца 56 870 грн/л (31,6 грн/л).

А вот средняя розничная цена на бензин увеличилась на 7 коп./л, до 56,89 грн/л, на дизтопливо - на 5 коп./л, до 55,29 грн/л, на газ уменьшилась на 11 коп./л, до 36,97 грн/л.

Слабая реакция розничного рынка свойственна для “мертвого” сезона. Кроме того, с учетом авансовой уплаты налога на прибыль розничная маржа пропорционально сократилась.

Текущую ситуацию можно считать стабильной, поэтому при отсутствии новых факторов, которые могут повлиять на рынок, не стоит ожидать значительных ценовых колебаний.