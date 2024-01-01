Ціни на пальне у лютому стабілізувалися: чого чекати далі

Після активного січня, коли підвищення акцизів українською владою у купі зі зростанням цін на нафту додали до вартості пального від 1,30 до 2,50 грн/л залежно від виду пального, лютий став періодом стабільності, інформує enkorr.ua.

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На тлі зниження гуртових цін минулого місяця маркетмейкери поновили знижки вихідного дня, регіональні мережі подекуди організовували знижки й розіграші, але глобально ринок лишається фактично без змін.

За цей час гуртовий ринок бензину знизив ціни на 0,86 грн/л, до 46,85 грн/л, дизельного пального — на 0,53 грн/л, до 46,37 грн/л. Вартість скрапленого газу після коливань протягом лютого повернулася до показників початку місяця 56 870 грн/л (31,6 грн/л).

А ось середня роздрібна ціна на бензин збільшилася на 7 коп./л, до 56,89 грн/л, на дизпальне — на 5 коп./л, до 55,29 грн/л, на газ зменшилася на 11 коп./л, до 36,97 грн/л.

Слабка реакція роздрібного ринку властива для “мертвого” сезону. Крім того, з урахуванням авансової сплати податку на прибуток роздрібна маржа пропорційно скоротилась.

Поточну ситуацію можна вважати стабільною, тож за відсутності нових факторів, які можуть вплинути на ринок, не варто очікувати значних цінових коливань.