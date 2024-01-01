Частные авто станут в еЧергу

Экспериментальный проект – логическое продолжение предыдущей его интеграции. Как сообщает Минразвития общин и территорий Украины, он масштабирует системы для всех видов транспортных средств и усовершенствует вопрос приоритетного проезда через границу.

Среди основных задач – поставить в очередь легковые авто частных владельцев.

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"Следующие два года мы сосредоточимся на дальнейшем развитии проекта “еЧерга”, чтобы процесс пересечения границы был прогнозируемым для всех видов транспорта. Речь идет как о коммерческих перевозчиках, так и граждан, пересекающих границу частным транспортом – все должны быть уверены в том, что очереди перед пунктом пропуска не будет. Кроме этого, важным этапом развития проекта станет установка камер автоматической фиксации на въезде в пункты пропуска, чтобы минимизировать возможности проезда транспорта незарегистрированного в системе", – отметил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

В частности, в рамках нового проекта запланировано:

масштабировать услугу на все виды транспортных средств, пересекающих границу (легковые автомобили, грузовики менее 7,5 тонн);

провести интеграцию с соответствующими системами для обеспечения приоритета в очереди в соответствии с Конвенцией о совместном транзите (T1), компаний, экспортирующих товары в соответствии с системой МДП или имеющих статус авторизованного экономического;

обеспечить автоматическую проверку ряда информации на момент регистрации в системе, например наличие страхового полиса (“зеленой карты”).

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Заместитель главы Министерство развития общин и территорий Украины Сергей Деркач подчеркнул, что за два года функционирования еЧерга стала неотъемлемой частью пересечения границы для коммерческого транспорта.

"Сделано много, но впереди – работы не меньше. Наша цель, чтобы пересечение границы для всех стало удобным и прогнозируемым, без очереди с возможностью в несколько кликов забронировать место", – отметил Сергей Деркач.