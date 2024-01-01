Приватні авто стануть в єЧергу

Експериментальний проєкт – логічне продовження попередньої його інтеграції. Як повідомляє Мінрозвитку громад та територій України, він масштабує системи для всіх видів транспортних засобів та удосконалить питання пріоритетного проїзду через кордон.

Серед основних завдань – поставити в єЧергу легкові авто приватних власників.

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"Наступні два роки ми зосередимось на подальшому розвитку проєкту “єЧерга”, щоб процес перетину кордону був прогнозованим для всіх видів транспорту. Йдеться як про комерційних перевізників, так і громадян, що перетинають кордон приватним транспортом – всі мають бути впевнені в тому, що черги перед пунктом пропуску не буде. Окрім цього, важливим етапом розвитку проєкту стане встановлення камер автоматичної фіксації на в’їзді до пунктів пропуску, щоб мінімізувати можливості проїзду транспорту незареєстрованого в системі", – наголосив віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба.

Зокрема, у рамках нового проєкту заплановано:

масштабувати послугу на всі види транспортних засобів, що перетинають кордон (легкові автомобілі, вантажівки менш як 7,5 тонни);

провести інтеграцію з відповідними системами для забезпечення пріоритету в черзі відповідно до Конвенції про спільний транзит (T1), компаній, що експортують товари відповідно до системи МДП або ж мають статус авторизованого економічного;

забезпечити автоматичну перевірку низки інформації на момент реєстрації в системі, наприклад наявність страхового поліса (“зеленої картки”).

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Заступник очільника Міністерство розвитку громад та територій України Сергій Деркач підкреслив, що за два роки функціонування єЧерга стала невіддільною частиною перетину кордону для комерційного транспорту.

"Зроблено багато, але попереду – роботи не менше. Наша мета, щоб перетин кордону для всіх став зручним та прогнозованим, без черги з можливістю у кілька кліків забронювати місце", – зазначив Сергій Деркач.