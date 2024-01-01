Чехи разрабатывают медицинскую версию шведской БМП CV90: видео

Ожидается, что такая версия появится в следующем году. Ее разработку ведет КБ компании в Шенове. Об этом со ссылкой на пресс-службу VOP CZ сообщает специализированный ресурс Militarnyi.

Благодаря новой разработке оборонное ведомство Чехии сможет заменить в Сухопутных силах парк физически изношенных медико-эвакуационных машин на базе лицензионных советских БМП-2. Зато благодаря унификации CV90 может стать одной из самых массовых машин в армии страны.

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Из сообщения известны некоторые конструктивные подробности специализированной медико-санитарной CV90. Этот транспортер будет иметь увеличенное десантное отделение для перевозки лежачих раненых. В салон будет интегрировано соответствующее медицинское оборудование для поддержания физического состояния искалеченных войной людей.

Оборонное ведомство Чехии в рамках модернизации автопарка бронетехники разместило заказ на закупку 246 единиц CV90. Заказано несколько вариантов специализированных версий.

Законтрактован основной пакет в варианте CV90 Mk.IV, а также 29 автомастерских, обучение, запасные части и другое сопутствующее оборудование на сумму примерно 59,7 млрд чешских крон (почти 2,6 млрд долларов).

Озвучено также обязательство шведской стороны о том, что чешская оборонная промышленность возьмет на себя изготовление компонентов не менее чем на 40% от стоимости контракта. Эксперты рассматривают это развитие производственных отношений довольно перспективным.

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При таком условии локализация производства до 40% будет означать для чешских компаний не только дальнейшее обслуживание парка БМП чешской армии и изготовление для них узлов и агрегатов, но и вероятное участие в будущих производственных контрактах для других европейских стран.