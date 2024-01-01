Чехи розробляють медичну версію шведської БМП CV90: відео

Очікується, що така версія з’явиться у наступному році. Її розробку веде КБ компанії в Шенові. Про це з посиланням на пресслужбу VOP CZ повідомляє спеціалізований ресурс Militarnyi.

Завдяки новій розробці оборонне відомство Чехії матиме змогу замінити в Сухопутних силах парк фізично зношених медико-евакуаційних машин на базі ліцензійних радянських БМП-2. Натомість завдяки уніфікації CV90 може стати однією з наймасовіших машин в армії країни.

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З повідомлення відомі деякі конструктивні подробиці спеціалізованої медико-санітарної CV90. Цей транспортер матиме збільшене десантне відділення для перевезення лежачих поранених. В салон буде інтегровано відповідне медичне обладнання для підтримки фізичного стану покалічених війною людей.

Оборонене відомство Чехії в рамках модернізації автопарку бронетехніки розмістило замовлення на закупівлю 246 одиниць CV90. Замовлено кілька варіантів спеціалізованих версій.

Законтрактовано основний пакет у варіанті CV90 Mk.IV, а також 29 автомайстерень, навчання, запасні частини та інше супутнє обладнання на суму приблизно 59,7 млрд чеських крон (майже 2,6 млрд доларів).

Озвучено також зобов’язання шведської сторони про те, що чеська оборонна промисловість візьме на себе виготовлення компонентів не менше як на 40% від вартості контракту. Експерти розглядають цей розвиток виробничих відносин доволі перспективним.

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За такої умови локалізація виробництва до 40% означатиме для чеських компаній не лише подальше обслуговування парку БМП чеської армії та виготовлення для них вузлів і агрегатів, але й імовірну участь у майбутніх виробничих контрактах для інших європейських країн.