Нові БМП CV90 замовлені для армій України, Данії та Швеції

Із замовлених 205 машин 115 буде доставлено до Данії, а 50 – до Швеції на заміну автомобілям, раніше подарованим Україні. Решта 40 автомобілів буде придбано для доставлення в Україну та профінансовано коштом попередніх пожертв Данії та Швеції. Загальна вартість контракту становить 25 мільярдів шведських крон (2,5 мільярда доларів).

Бронемашини CV90 довели свою боєздатність в Україні, до того ж вони рятують "життя солдатів під час прямих влучень". Така оцінка зроблена в офіційному повідомленні Міноборони Швеції.

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У заяві від BAE Systems командувач Королівської армії Данії генерал-майор Пітер Бойсен сказав: «Бойова машина піхоти є важливим компонентом важкої бригади, яку ми зараз створюємо. 115 нових транспортних засобів значно посилять внесок Данії в колективну безпеку та міжнародні операції».

Бойові машини піхоти CV90. Фото: Міноборони Данії

Це буде нова версія CV9035 MKIIC. Вона оснащена "інноваційною баштою та забезпечує своєму екіпажу покращену обізнаність про ситуацію та підвищену мобільність, захист та ефективність проти ворожих цілей".

За словами BAE Systems, нова вежа буде побудована за тим же стандартом, що й та, що розробляється для Нідерландів у рамках програми модернізації CV90 середнього терміну служби.

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У випадку Швеції останнє замовлення базується на попередньому контракті, підписаному між FMV і BAE Systems у травні, на нові транспортні засоби CV9035 MkIIIC та інтегровану матеріально-технічну підтримку.

Кожна зі згаданих країн наразі використовує CV90. І цей парк у них та інших країнах зростає. Нині портфель замовлень заводу, як зазначає BAE Systems, має контракти на виготовлення 1900 автомобілів CV90.

Основними експлуатантами 17 різних версій є 10 європейських країн. Систему CV90 обрали Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія, Словаччина, Швеція, Швейцарія та Україна, чия армія довела результативність цієї машини в реальних бойових умовах.