Новые БМП CV90 заказаны для армий Украины, Дании и Швеции

Из заказанных 205 машин 115 будет доставлено в Данию, а 50 – в Швецию на замену автомобилям, ранее подаренным Украине. Остальные 40 автомобилей будут приобретены для доставки в Украину и профинансированы за счет предыдущих пожертвований Дании и Швеции. Общая стоимость контракта составляет 25 миллиардов шведских крон (2,5 миллиарда долларов).

Бронемашины CV90 доказали свою боеспособность в Украине, к тому же они спасают "жизни солдат во время прямых попаданий". Такая оценка сделана в официальном сообщении Минобороны Швеции.

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В заявлении от BAE Systems командующий Королевской армии Дании генерал-майор Питер Бойсен сказал: "Боевая машина пехоты является важным компонентом тяжелой бригады, которую мы сейчас создаем. 115 новых транспортных средств значительно усилят вклад Дании в коллективную безопасность и международные операции".

Боевые машины пехоты CV90. Фото: Минобороны Дании

Это будет новая версия CV9035 MKIIC. Она оснащена "инновационной башней и обеспечивает своему экипажу улучшенную осведомленность о ситуации и повышенную мобильность, защиту и эффективность против вражеских целей".

По словам BAE Systems, новая башня будет построена по тому же стандарту, что и та, что разрабатывается для Нидерландов в рамках программы модернизации CV90 среднего срока службы.

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В случае Швеции последний заказ базируется на предыдущем контракте, подписанном между FMV и BAE Systems в мае, на новые транспортные средства CV9035 MkIIIC и интегрированную материально-техническую поддержку.

Каждая из упомянутых стран сейчас использует CV90. И этот парк в них и других странах растет. Сейчас портфель заказов завода, как отмечает BAE Systems, имеет контракты на изготовление 1900 автомобилей CV90.

Основными эксплуатантами 17 различных версий являются 10 европейских стран. Систему CV90 выбрали Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Швеция, Швейцария и Украина, чья армия доказала результативность этой машины в реальных боевых условиях.