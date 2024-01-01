Чем будут хозяйничать и при необходимости эвакуировать в Донецкой области

В списке подаренного есть восемь микроавтобусов Ford Transit, а также по одному пикапу Toyota, самосвал MAN, фургон Citroen Jumper и компактный фронтальный погрузчик Kima.

Всю перечисленную технику уже поставили на баланс и эксплуатируют Гродовская, Мирноградская, Новогродовская, Селидовская и Черкасская территориальные громады.

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Как сообщает областная военная администрация, в основном транспортные средства будут использоваться для эвакуации населения в более безопасные регионы Украины и адресной доставки гуманитарных грузов.

Кроме того, в имущественный транш вошли для ликвидации последствий вражеских обстрелов и выполнения ремонтных работ различного характера наборы инструментов, генераторы, бензопилы, резаки, дрели.

Фото: Донецкая ОГА

В списке переданного громадам имущества также есть шлифовальные машины, LED и электрические фонари, катушки с электрическим кабелем, инструменты для работы с электричеством, с деревом и металлом и тому подобное.

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Помощь предоставлена в рамках проекта международной технической помощи "Поддержка реформы децентрализации в Украине/Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития (UDU/U-LEAD с Европой: фаза II). Финансирование проведено Европейским Союзом и Правительством Федеративной Республики Германия через Федеральное Министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Общая стоимость полученного громадами имущества составила почти 730 тысяч евро.