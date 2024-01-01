Чим будуть господарювати та при потребі евакуйовувати на Донеччині

В списку подарованого є вісім мікроавтобусів Ford Transit, а також по одному пікапу Toyota, самоскид MAN, фургон Citroen Jumper та компактний фронтальний навантажувач Kima.

Усю перераховану техніку вже поставили на баланс та експлуатують Гродівська, Мирноградська, Новогродівська, Селидівська та Черкаська територіальні громади.

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Як повідомляє обласна військова адміністрація, в основному транспортні засоби будуть використовуватись для евакуації населення до більш безпечних регіонів України та адресної доставки гуманітарних вантажів.

Окрім того, в майновий транш увійшли для ліквідації наслідків ворожих обстрілів та виконання ремонтних робіт різного характеру набори інструментів, генератори, бензопили, різаки, дрилі.

Фото: Донецька ОВА

В списку переданого громадам майна також є шліфувальні машини, LED та електричні ліхтарі, котушки з електричним кабелем, інструменти для роботи з електрикою, з деревом та металом тощо.

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Допомога надана в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка реформи децентралізації в Україні/Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку (UDU/U-LEAD з Європою: фаза II). Фінансування проведено Європейським Союзом та Урядом Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Загальна вартість отриманого громадами майна склала майже 730 тисяч євро.