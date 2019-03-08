Доля кроссоверов сегмента SUV в Украине превышает продажи хэтчбеков, седанов и прочих вместе взятых. И ведь что интересно – у кроссовера масса недостатков перед каждым типом автомобиля.

Что такое кроссовер? Если буквально, то это – автомобиль на пересечении классов. Если мы говорим о классе SUV – Sport Utility Vehicle, спортивно-утилитарных автомобилей, то это еще не полноценный внедорожник, но уже не легковушка. Отличия от последних таковы:

Колеса большего диаметра

Более высокий клиренс

Более мощные двигатели

Большие углы въезда и съезда

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Это лишь общие видовые отличия, и почему-то принято считать, что это – исключительно достоинства. Но давайте разберемся, что эти отличия означают для владельца на самом деле.

Высокая посадка водителя и большие колеса – вот видовые признаки большинства нынешних кроссоверов. Значительный клиренс и полный привод встречаются далеко не всегда.

Плюсы и минусы кроссоверов

Плюси Лучшая геометрическая проходимость

Более уверенное движение по неровной дороге

Высокая посадка за рулем

Более удобный процесс посадки в салон Мінуси Более высокий расход топлива

Худшая управляемость

Меньший багажник (нередко)

Тесное заднее сиденье (часто)

Более дорогое содержание

Более высокая цена

Как видим, на самом деле недостатков больше, а достоинства сводятся к двум-трем позициям – лучшая проходимость, лучший обзор и комфортная процедура посадки на сиденье. Мы не приводим тут такое эфемерное достоинство, как более высокая престижность кроссовера, говоря только о реальных, практичных материях.

При этом как видно, фирменные, видовые черты кроссоверов становятся причиной многих недостатков. Скажем, большие колеса требуют больших колесных арок, которые отнимают полезный объем в салоне и багажнике. А высокий клиренс, как и наличие привода на заднюю ось, означают большую погрузочную высоту багажника и его малый объем.

Реально полезной на бездорожье можно считать машину с клиренсом более 200 мм. Но это уже не кроссовер, а настоящий внедорожник.

Самое обидное, что даже те достоинства, которые мы посчитали реальными – касающиеся высоких внедорожных способностей, на самом деле могут оказаться мнимыми. Так, высокий клиренс зачастую всего лишь стереотип и на деле он не лучше, чем у иных массовых хэтчбеков (порядка 160 – 180 мм).

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Или тот же вожделенный полный привод: у многих моделей из-за своей дешевизны он на самом деле оказывается безпомощен на мало мальски сложной дороге, помогая водителю разве что выбраться с заснеженной парковки на расчищенную улицу. И не будем уже говорить о том, что около половины всех кроссоверов продается с колесной формулой 4х2, то есть с моноприводом; а ведь есть модели, в принципе не имеющие версии 4х4.

Если часто приходится ездить по таким дорогам, то нужно стремиться купить не кроссовер, а конкретный, лучше рамный, внедорожник.

Наконец, высокий кузов приводит к более высокому центру тяжести машины по сравнению с аналогичным хэтчбеком. А это означает ее менее спортивное поведение при резких маневрах на скорости. Машина кренится, хуже вписывается в повороты, в некоторых случаях скорее срывается в занос. Но в качестве компенсации за эти неудобства владелец получает право с гордостью заявлять, что он ездит на внедорожнике.

Рекомендация Авто24

При выборе типа автомобиля главное – понять свои запросы, правильно спрогнозировать, в каких условиях и для каких целей будет использоваться ваш будущий автомобиль. И имейте в виду: продавцы-консультанты в автосалонах ярко преподносят достоинства каждого типа кузова и класса авто в целом, но неохотно говорят о недостатках каждого – а они конечно же есть. Поэтому, чтобы построить всестороннюю картину для принятия решения обращайтесь помимо прочего к мнению авторитетных автожурналистов и опыту бывалых автовладельцев, сменивших на своем веку несколько разнотипных машин.

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