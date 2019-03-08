Частка кросоверів сегмента SUV в Україні перевищує продажі хетчбеків, седанів і інших разом узятих. І що цікаво - у кросовера маса недоліків перед кожним типом автомобіля.

Що таке кросовер? Якщо буквально, то це – автомобіль на перетині класів. Якщо ми говоримо про клас SUV – Sport Utility Vehicle, спортивно-утилітарних автомобілів, то це ще не повноцінний позашляховик, але вже не легковик. Відмінності від останніх такі:

Колеса більшого діаметра

Більш високий кліренс

Більш потужні двигуни

Великі кути в'їзду і з'їзду

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Це лише загальні видові відмінності, і чомусь прийнято вважати, що це – виключно пеерваги. Але давайте розберемося, що ці відмінності означають для власника насправді.

Висока посадка водія і великі колеса – ось видові ознаки більшості нинішніх кросоверів. Значний кліренс і повний привід зустрічаються далеко не завжди.

Плюси і мінуси кросоверів

Плюси Краща геометрична прохідність

Більш упевнений рух по нерівній дорозі

Висока посадка за кермом

Більш зручний процес посадки в салон Мінуси Більш висока витрата палива

Гірша керованість

Менший багажник (за однакових габаритів)

Тісне заднє сидіння (часто)

Дорожче утримання

Більш висока ціна

Як бачимо, насправді недоліків більше, а гідності зводяться до двох-трьох позицій – краща прохідність, кращий огляд і комфортна процедура посадки на сидіння. Ми не наводимо тут таку ефемерну гідність, як більш висока престижність кросовера, кажучи тільки про реальні, практичні матерії.

При цьому як видно, фірмові, видові риси кросоверів стають причиною багатьох недоліків. Скажімо, великі колеса вимагають великих колісних арок, які віднімають корисний об'єм в салоні і багажнику. А високий кліренс, як і наявність приводу на задню вісь, означають велику вантажну висоту багажника і його малий обсяг.

Реально корисною на бездоріжжі можна вважати машину з кліренсом більше 200 мм. Але це вже не кросовер, а справжній позашляховик.

Найприкріше, що навіть ті переваги, які ми вважаємо реальними – що стосуються високих позашляхових здібностей, насправді можуть виявитися уявними. Так, високий кліренс часто лише стереотип і на ділі він не більший, ніж у інших масових хетчбеків (близько 160 – 180 мм).

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Або той же жаданий повний привід: у багатьох моделей через свою дешевизну він насправді виявляється безпомічним на мало-мальськи складній дорозі, допомагаючи водієві хіба що вибратися з засніженої парковки на очищену вулицю. І не будемо вже говорити про те, що близько половини всіх кросоверів продається з колісною формулою 4х2, тобто з моноприводом; але ж є моделі, які в принципі не мають версії 4х4.

Якщо часто доводиться їздити такими дорогами, то потрібно прагнути купити не кросовер, а конкретний, краще рамний, позашляховик.

Нарешті, високий кузов призводить до більш високого центру тяжіння машини в порівнянні з аналогічним хетчбеком. А це означає її менш спортивну поведінку при різких маневрах на швидкості. Машина крениться, гірше вписується в повороти, в деяких випадках швидше зривається в занос. Але в якості компенсації за ці незручності власник отримує право з гордістю заявляти, що він їздить на позашляховику.

Рекомендація Авто24

При виборі типу автомобіля головне – зрозуміти свої запити, правильно спрогнозувати, в яких умовах і для яких цілей буде використовуватися ваш майбутній автомобіль. І майте на увазі: продавці-консультанти в автосалонах яскраво підносять гідності кожного типу кузова і класу авто в цілому, але неохоче говорять про недоліки кожного – а вони звичайно ж є. Тому, щоб побудувати всебічну картину для прийняття рішення звертайтеся крім іншого до думки авторитетних автожурналістів і досвіду бувалих автовласників, які змінили на своєму віку кілька різнотипних машин.

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