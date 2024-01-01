Житомирские энергетики коренным образом изменили посадку пассажиров багги

В общем это уже 14-я по счету машина, которую житомирские энергетики изготовили в своей мастерской и отправили на службу в войска. Такую тему специалисты автопарка развернули ровно год назад – осенью 2023-го.

С тех пор в среднем раз в месяц изготавливалась одна машина, которую сразу же отправляли в боевые подразделения. Эти работы предприятие проводит в рамках благотворительной инициативы "Багги для ВСУ".

Читайте также Житомирские энергетики выпускают военные багги для разведки и эвакуации

"Для облегченных версий багги мы используем в качестве доноров ранние модели "Жигулей". В основном это ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109. Нашим армейцам нужны простые автомобили, которые легко ремонтировать в полевых условиях и на которые достаточно запасных частей", – рассказал Авто24 председатель правления АО "Житомироблэнерго" Алексей Шекета.

От первых версий баги до нынешних все машины мастеров компании эволюционировали под запросы армейцев – главное простота и надежность. Фото: Житомироблэнерго

Лучше всего для таких изделий подходят карбюраторные модели "Жигулей", в которых минимум сложной электроники. К тому же системы и агрегаты таких моделей не требуют сервисного обслуживания и ремонта в специализированных мастерских, что во фронтовых условиях имеет большое значение.

Читайте также Транспортер переднего края ЛуАЗ восстановили и отправили на передовую

Есть у житомирских энергетиков и собственно ноу-хау. Касается оно изменения расположения кресел. Ничего подобного ни один из украинских производителей баги до сих пор не делал.

А все потому, что в классической однорядной схеме кресел житомиряне додумались поставить напротив пассажирского сиденья еще одно полноценное сиденье. Правда, третий пассажир сидит не лицом вперед, а лицом назад.

Ничего подобного с такой формулой кресел в строительстве баги еще не было. Коллаж: Авто24

Дополнительное кресло и его спинка частично утоплены в глубину передней части. Таким образом, оба пассажира сидят лицом друг к другу, а формула сидений теперь не 1+1, а 1+1+1.