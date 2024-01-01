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Житомирские энергетики коренным образом изменили посадку пассажиров багги

Компания "Житомироблэнерго" передала очередную изготовленную машинку типа багги бойцам Центра спецопераций Службы безопасности Украины.
Житомирские энергетики придумали новую конфигурацию размещения пассажиров военных баги

ФОТО: Житомироблэнерго|

Быстрые и маневренные багги житомирские энергетики делают простыми, но надежными

Валентин Ожго
logo22 ноября, 20:20
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В общем это уже 14-я по счету машина, которую житомирские энергетики изготовили в своей мастерской и отправили на службу в войска. Такую тему специалисты автопарка развернули ровно год назад – осенью 2023-го.

С тех пор в среднем раз в месяц изготавливалась одна машина, которую сразу же отправляли в боевые подразделения. Эти работы предприятие проводит в рамках благотворительной инициативы "Багги для ВСУ".

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"Для облегченных версий багги мы используем в качестве доноров ранние модели "Жигулей". В основном это ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109. Нашим армейцам нужны простые автомобили, которые легко ремонтировать в полевых условиях и на которые достаточно запасных частей", – рассказал Авто24 председатель правления АО "Житомироблэнерго" Алексей Шекета.

От первых версий баги до нынешних все машины мастеров компании эволюционировали под запросы армейцев – главное простота и надежность. Фото: Житомироблэнерго

Лучше всего для таких изделий подходят карбюраторные модели "Жигулей", в которых минимум сложной электроники. К тому же системы и агрегаты таких моделей не требуют сервисного обслуживания и ремонта в специализированных мастерских, что во фронтовых условиях имеет большое значение.

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Есть у житомирских энергетиков и собственно ноу-хау. Касается оно изменения расположения кресел. Ничего подобного ни один из украинских производителей баги до сих пор не делал.

А все потому, что в классической однорядной схеме кресел житомиряне додумались поставить напротив пассажирского сиденья еще одно полноценное сиденье. Правда, третий пассажир сидит не лицом вперед, а лицом назад.

Ничего подобного с такой формулой кресел в строительстве баги еще не было. Коллаж: Авто24

Дополнительное кресло и его спинка частично утоплены в глубину передней части. Таким образом, оба пассажира сидят лицом друг к другу, а формула сидений теперь не 1+1, а 1+1+1.

#Автособытие #Военная техника #Фото #ВАЗ #Новости