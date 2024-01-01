Житомирські енергетики докорінно змінили посадку пасажирів багі

Загалом це вже 14-та за відліком машина, яку житомирські енергетики змайстрували у своїй майстерні та відправили на службу у війська. Таку тему спеціалісти автопарку розгорнули рівно рік тому – восени 2023-го.

Відтоді в середньому раз на місяць виготовлялася одна машина, яку відразу ж відправляли у бойові підрозділи. Ці роботи підприємство проводить в рамках благодійної ініціативи "Багі для ЗСУ".

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"Для полегшених версій багі ми використовуємо в якості донорів ранні моделі "Жигулів". В основному це ВАЗ 2108 та ВАЗ 2109. Нашим армійцям потрібні прості автомобілі, які легко ремонтувати в польових умовах і на які вдосталь запасних частин", – розповів Авто24 голова правління АТ "Житомиробленерго" Олексій Шекета.

Від перших версій багі до нинішніх усі машини майстрів компанії еволюціонували під запити армійців – головне простота і надійність. Фото: Житомиробленерго

Найкраще для таких виробів підходять карбюраторні моделі "Жигулів", в яких мінімум складної електроніки. До того ж системи та агрегати таких моделей не потребують сервісного обслуговування та ремонту в спеціалізованих майстернях, що в фронтових умовах має велике значення.

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Є у житомирських енергетиків і власне ноу-хау. Стосується воно конфігурації розміщення крісел. Нічого подібного жоден з українських виробників багі до нинішнього часу не робив.

Нічого подібного з такою формулою крісел в будівництві багі ще не було. Колаж: Авто24

А все тому, що в класичній однорядній схемі крісел житомиряни додумалися поставити навпроти пасажирського сидіння ще одне повноцінне сидіння. Щоправда, третій пасажир сидить не обличчям вперед, а обличчям назад.

Додаткове крісло та його спинка частково втоплені в глибину передньої частини. Таким чином обидва пасажири сидять обличчям один до одного, а формула сидінь тепер не 1+1, а 1+1+1.