Чем Швеция заменила переданные Украине БМП CV90

Перевооружение началось, будет проходить оно поэтапно. Сейчас в этот процесс вошла 7-я механизированная бригада в Сконе (MekB7). Именно это подразделение Минобороны Швеции передавало со своего баланса упомянутые БМП Украине.

По словам начальника Школы полевой артиллерии шведской армии Леннарта Видерстрёма, замена будет поступать в виде боевых машин 9035MkIIIC, а сам процесс запланирован "постепенно внедряться в подразделение до 2030 года". Об этом сообщает сайт Вооруженных сил Швеции.

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Администрация оборонного материально-технического обеспечения Швеции (FMV) подписала контракт с компанией BAE System Hägglunds на поставку в течение пяти лет боевой машины 9035 MkIIIC.

Поэтапная отгрузка производителем новых БМП для замены переданных Украине машин CV90 (см. видео наших коллег АрмияТѴ ниже) немного растянута во времени, но шведские силовики на это согласились. Главная причина такого поступка с передачей техники заключается в том, что Киев нуждается в БМП именно сегодня, а не через год-другой.

Однако некоторые выигрышные моменты у шведских силовиков есть. Они получат более современную машину пехоты, с лучшей бронезащитой и вооружением. Будут и другие инновации (см. видео ниже).

Бронированный 35-тонный транспортер с боевым отделением для размещения семи человек имеет в силовом наполнении дизельный двигатель Scania на 16 литров V8 мощностью 830 л.с. и коробку передач с электронным управлением. Его максимальная скорость в условиях бездорожья – 70 км/ч.

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Резиновые гусеницы уменьшают акустические и вибрационные сигнатуры, улучшая скрытность и выносливость экипажа.

Из вооружения здесь "тридцатипятка" – 35-миллиметровая автоматическая пушка Bushmaster с программируемыми боеприпасами, противотанковые ракеты для поражения вражеских танков и параллельно спаренный пулемет калибра 7,62 мм.

Решение перейти с 40-мм пушки Bofors на 35-мм Bushmaster оправдано, поскольку, несмотря на меньший калибр, эта пушка более универсальна, поддерживает широкий спектр современных боеприпасов, в т.ч. будущие интеллектуальные снаряды. К тому же Bushmaster совместима с логистическими системами НАТО и системами цифрового управления огнем, а ее конструкция с цепным приводом обеспечивает надежность в длительных операциях.