Чим Швеція замінила передані Україні БМП CV90

Переозброєння розпочалося, проходитиме воно поетапно. Зараз в цей процес увійшла 7-ма механізована бригада в Сконе (MekB7). Саме цей підрозділ Міноборони Швеції передавав зі свого балансу згадані БМП Україні.

За словами начальника Школи польової артилерії шведської армії Леннарта Відерстрьома, заміна надходитиме у вигляді бойових машин 9035MkIIIC, а сам процес заплановано "поступово впроваджуватися до підрозділу до 2030 року". Про це повідомляє сайт Збройних сил Швеції.

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Адміністрація оборонного матеріально-технічного забезпечення Швеції (FMV) підписала контракт з компанією BAE System Hägglunds на постачання протягом п’яти років бойової машини 9035 MkIIIC.

Поетапне відвантаження виробником нових БМП для заміни переданих Україні машин CV90 (див. відео наших колег АрміяTV нижче) трохи розтягнуте у часі, але шведські силовики на це погодилися. Головна причина такого вчинку з передачею техніку полягає в тому, що Київ потребує БМП саме сьогодні, а не через рік-другий.

Однак деякі виграшні моменти у шведських силовиків є. Вони отримають більш сучасну машину піхоти, з кращим бронезахистом та озброєнням. Будуть й інші інновації (див. відео нижче).

Броньований 35-тонний транспортер з бойовим відділенням для розміщення семи осіб має в силовому наповненні дизельний двигун Scania на 16 літрів V8 потужністю 830 к.с. та коробку передач з електронним керуванням. Його максимальна швидкість в умовах бездоріжжя – 70 км/год.

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Гумові гусениці зменшують акустичні та вібраційні сигнатури, покращуючи скритність та витривалість екіпажу.

З озброєння тут "тридцятип'ятка" – 35-міліметрова автоматична гармата Bushmaster з програмованими боєприпасами, протитанкові ракети для ураження ворожих танків та паралельно спарений кулемет калібру 7,62 мм.

Рішення перейти з 40-мм гармати Bofors на 35-мм Bushmaster виправдане, оскільки, попри менший калібр, ця гармата більш універсальна, підтримує ширший спектр сучасних боєприпасів, у т.ч. майбутні інтелектуальні снаряди. До того ж Bushmaster сумісна з логістичними системами НАТО та системами цифрового управління вогнем, а її конструкція з ланцюговим приводом забезпечує надійність у тривалих операціях.