Чем японская Isuzu FTS 34K лучше советской "шишиги": основные отличия

От Черкасской громады воинам 118-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ поступили машины Isuzu FTS 34K (4х4) с кубовидными промтоварными кузовами. Об этом сообщает мэрия Черкасс.

Некоторые считают FTS 34K аналогом "шишиги", двухосного автомобиля советских времен. Частично это так, поскольку модели Isuzu и ГАЗ относятся к среднетоннажным машинам военного назначения.

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Если не учитывать полный привод для обеих моделей, то на этом их сравнения заканчиваются. В дальнейшем сопоставлении ГАЗ-66 ощутимо уступает FTS 34K. Во-первых, у них большой контраст в грузоподъемности. Если "шишига" по паспорту способна взять 2,3 и лишь в некоторых модификациях 3 тонны, то у FTS 34K она 6 – 6,9 тонны. Здесь тоже все зависит от модификации, в основном от типа надстройки.

Таким образом видим двукратное расхождение, а в отдельных случаях и трехкратное преимущество "японца".

Называть Isuzu FTS 34K аналогом ГАЗ-66 не стоит еще и потому, что эти две модели в разных силовых диапазонах. Если "шишига" со своим ЗМЗ-513 выдает 125 л.с., то "японец" почти в два раза больше – 240 л.с.

В конце концов, ни в какое сравнение не идет кабина. Она у FTS 34K трехместная да еще и со спальником. Здесь множество отсеков, различных по размеру "бардачков". Спинка среднего кресла откидывается и образуется удобный бокс. В ГАЗ-66 этого нет.

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Водитель "японца" может зимой включить подогрев наружных зеркал, в салоне есть кондиционер, рулевая колонка регулируется.

Поэтому громада Черкасс подобрала подшефной бригаде практическое пополнение для автопарка. Машина пригодна как для транспортировки продуктовой группы, так и доставки боезапаса и другого военного имущества между тыловыми складами и передовой.