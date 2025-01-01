Чим японська Isuzu FTS 34K краща за радянську "шишигу": основні відмінності

Від Черкаської громад воїнам 118-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ надійшли машини Isuzu FTS 34K (4х4) з кубоподібними промтоварними кузовами. Про це повідомляє мерія Черкас.

Дехто вважає FTS 34K аналогом "шишиги", двовісного автомобіля радянських часів. Частково це так, оскільки моделі Isuzu та ГАЗ належать до середньотоннажних машин військового призначення.

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Якщо не враховувати повний привід для обох моделей, то на цьому їх порівняння закінчуються. В подальшому зіставленні ГАЗ-66 відчутно поступається FTS 34K. По-перше, у них великий контраст у вантажності. Якщо "шишига" за паспортом спроможна взяти 2,3 і лише в деяких модифікаціях 3 тонни, то у FTS 34K вона 6 – 6,9 тонни. Тут також все залежить від модифікації, в основному від типу надбудови.

Таким чином бачимо дворазову розбіжність, а в окремих випадках й триразову перевагу "японця".

Називати Isuzu FTS 34K аналогом ГАЗ-66 не варто ще й тому, що ці дві моделі в різних силових діапазонах. Якщо "шишига" зі своїм ЗМЗ-513 видає 125 к.с., то "японець" майже у два рази більше – 240 к.с.

Зрештою, в жодне порівняння не йде кабіна. Вона у FTS 34K тримісна та ще й зі спальником. Тут безліч відсіків, різних за розміром "бардачків". Спинка середнього крісла відкидається й утворюється зручний бокс. У ГАЗ-66 цього немає.

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Водій "японця" може взимку увімкнути підігрів зовнішніх дзеркал, в салоні є кондиціонер, рульова колонка регулюється.

Відтак громада Черкас підібрала підшефній бригаді практичне поповнення для автопарку. Машина придатна як для транспортування продуктової групи, так і доставлення боєзапасу та іншого військового майна між тиловими складами та передовою.