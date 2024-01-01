Через Германию тянутся военные колонны литовской армии: что произошло

Водителей частного и коммерческого транспорта попросили отнестись к временным неудобствам с пониманием. Правда, точный маршрут не разглашается, но сообщено, что это транспорт Литвы.

О передислокации большого количества военной техники сообщил ресурс rbb24.de. Как выяснилось, большие военные конвои литовской армии возвращаются домой с военных учений. Выучка войск проходила в Баварии по программе "Союзнический дух".

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В Бундесвере сообщили, что военная техника уже проехала через Баварию, Тюрингию, Саксонию и Саксонию-Анхальт и направляется на север. В то же время оборонное ведомство призвало водителей быть в зоне движения колонн особенно осторожными.

Согласно информации, колонны разделены на несколько групп, движущихся в шахматном режиме. Это должно минимизировать нагрузку на федеральные трассы, по которым проложен маршрут движения техники.

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Участникам дорожного движения рекомендовали соблюдать безопасную дистанцию от тихоходных военных транспортных средств и не проезжать между отдельными транспортными средствами в колонне, т.е. не вклиниваться между военными машинами. Такое поведение может представлять угрозу как для других участников дорожного движения, так и для самих военных.

Это не первые осложнения движения на дорогах ФРГ. Неделю назад по автодорогам передислоцировались военные колонны из 100 единиц различной техники, в т.ч. с тралами, что везли тяжелые бронированные машины. Это были колонны немецкой армии.