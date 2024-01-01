Какие грузовики пришли из Литвы в ЗСУ

В коротком сообщении МО Литвы лишь констатируется факт поставки техники, уже поступившей в страну. Однако ни количество, ни марка или модель не указываются.

Из одного опубликованного сайте оборонного ведомства Литвы фото видно, что на низкорамном полуприцепе размещен грузовик Renault семейства D12/D13 с колесной формулой 4х4. Двухосные односкатные машины этой серии являются базовыми для многих надстроек – коммунальных, аграрных, строительных.

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Не прошли эти модели и мимо внимания военных. Оборонные ведомства многих стран облюбовали армейское исполнение. Это не только транспортно-логистические версии бортового исполнения кузова для перевозки личного состава и имущества, но и специализированные надстройки в виде кунгов под УШМ, связи, медицинской эвакуации раненых и тому подобное.

Обе версии автомобилей в зависимости от модификации и надстройки имеют практически одинаковый силовой потенциал – 270 или 280 лошадиных сил.

По грузоподъемности они несколько схожи с "шишигами" советского образца, но сравнивать их по другим показателям ТТХ не стоит, поскольку ГАЗ-66 по проходимости может и не хуже, но вот по экономичности, силового потенциала значительно слабее, не говоря уже о комфорте и шумовых характеристиках.

В какой версии поступили грузовики в этом транспортном транше можно только догадываться. Здесь герметичная коробка из сэндвич-панелей, но это не рефрижератор, поскольку на кабине и передней бортовой стенке отсутствуют какие-либо внешние намеки на холодильное оборудование. Скорее всего, это промтоварная надстройка с довольно надежной фурнитурой герметичности в боковых дверях.

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Как бы там ни было, но и такой технике найдется работа как в военных подразделениях, так и в гражданском секторе. Особенно большая потребность именно с учетом вот такой мощной герметичности кузова.

Кстати, специалисты за считанные часы могут укомплектовать такую надстройку холодильным оборудованием, что для теплого сезона будет весьма актуально.

С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на более 769 миллионов евро. Общая поддержка этой маленькой страны Украины является долгосрочной и превысила полтора миллиарда евро.

Фото: Минобороны Литвы