Литовский гибридный вездеход Krampus Mk1 может бесшумно добираться до боевых позиций

Это первый литовский гибридный электрически-дизельный вездеход от компании Ostara. О машине на подиуме выставки рассказывает Army Recognition.

Автомобиль приводится в действие двумя электродвигателями, установленных на передней и задней осях. Они обеспечивают мощность до 60 кВт. Питание поступает от высоковольтной батареи.

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Mk1 может проехать до 1000 км с использованием дизель-генератора. Его скорость не превышает 120 км/ч. Гибридная дизельная силовая установка и аккумуляторная батарея емкостью 39 кВт-ч обеспечивают сниженное потребление топлива и возможность использовать как дизельное топливо, так и топливо JP8, широко используемое армией США, его еще называют "реактивным топливом".

Разработчики прибегли к модульной конструкции транспортного средства. Это позволяет разделить раму, трансмиссию, аккумуляторную батарею и дизель-генератор, способствуя быстрой замене и обслуживанию в полевых условиях.

Фото: Army Recognition

Транспортное средство рассчитано на перевозку двух человек и дополнительных 500 кг груза. Это могут быть как гражданские миссии, так и для тактических задач в зоне боевых действий – разведка, рейды, эвакуация раненых, подвоз боеприпасов. Он имеет полную массу 2,5 м, длину 3,2 м, ширину 1,8 м и высоту 1,9 м.

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Гибридная электрическая система обеспечивает бесшумное передвижение, что имеет решающее значение для операций, требующих тихого перемещения, таких как мониторинг границ, защита природы и тактические миссии. Низкая тепловая характеристика автомобиля достигается благодаря специальной системе охлаждения и системе кондиционирования батареи, что уменьшает его видимость в электрическом режиме.

Ostara завершила полевые испытания с положительным результатом и сейчас совершенствует дистанционное управление и автономные решения. В разработке уже Krampus Mk2, второй прототип, с расширенными возможностями вождения по бездорожью, холмистой местности. Планируется достичь запаса хода до 200 км только на аккумуляторе.