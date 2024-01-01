Литовський гібридний всюдихід Krampus Mk1 може безшумно діставатись бойових позицій

Це перший литовський гібридний електрично-дизельний всюдихід від компанії Ostara. Про машину на подіумі виставки розповідає Army Recognition.

Автомобіль приводиться в дію двома електродвигунами, що встановлені на передній і задній осях. Вони забезпечують потужність до 60 кВт. Живлення надходить від високовольтної батареї.

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Mk1 може проїхати до 1000 км з використанням дизель-генератора. Його швидкість не перевищує 120 км/год. Гібридна дизельна силова установка та акумуляторна батарея місткістю 39 кВт-год забезпечують знижене споживання палива та можливість використовувати як дизельне пальне, так і паливо JP8, що широко використовуване армією США, його ще називають "реактивним паливом".

Розробники вдалися до модульної конструкції транспортного засобу. Це дозволяє розділити раму, трансмісію, акумуляторну батарею та дизель-генератор, сприяючи швидшій заміні та обслуговуванню в польових умовах.

Фото: Army Recognition

Транспортний засіб розрахований на перевезення двох осіб і додаткових 500 кг вантажу. Це можуть бути як цивільні місії, так і для тактичних завдань в зоні бойових дій – розвідка, рейди, евакуація поранених, підвезення боєприпасів. Він має повну масу 2,5 м, довжину 3,2 м, ширину 1,8 м і висоту 1,9 м.

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Гібридна електрична система забезпечує безшумне пересування, що має вирішальне значення для операцій, що вимагають тихого переміщення, таких як моніторинг кордонів, захист природи та тактичні місії. Низька теплова характеристика автомобіля досягається завдяки спеціальній системі охолодження та системі кондиціонування батареї, що зменшує його видимість в електричному режимі.

Ostara завершила польові випробування з позитивним результатом і нині удосконалює дистанційне керування та автономні рішення. В розробці вже Krampus Mk2, другий прототип, з розширеними можливостями водіння по бездоріжжю, горбистій місцевості. Планується досягти запасу ходу до 200 км лише на акумуляторі.