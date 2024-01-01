Які вантажівки надійшли з Литви для ЗСУ

У короткому повідомленні МО Литви лише констатується факт постачання техніки, що уже надійшла до країни. Однак ні кількість, ні марка чи модель не вказуються.

З одного опублікованого на сайті оборонного відомства Литви фото видно, що на низькорамному напівпричепі розміщено вантажівку Renault сімейства D12/D13 з колісною формулою 4х4. Двовісні односкатні машини цієї серії є базовими для багатьох надбудов – комунальних, аграрних, будівельних.

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Не пройшли ці моделі й повз увагу військових. Оборонні відомства багатьох країн вподобали армійське виконання. Це не тільки транспортно-логістичні версії бортового виконання кузова для перевезення особового складу та майна, але й спеціалізовані надбудови у вигляді кунгів під КШМ, зв’язку, медичної евакуації поранених тощо.

Обидві версії автомобілів залежно від модифікації та надбудови мають практично однаковий силовий потенціал – 270 чи 280 кінських сил.

За вантажністю вони дещо схожі з "шишигами" радянського зразка, але порівнювати їх за іншими показниками ТТХ не варто, оскільки ГАЗ-66 за прохідністю може й не гірший, але ось щодо економічності, силового потенціалу значно слабший, не кажучи вже про комфорт та шумові характеристики.

У якій версії надійшли вантажівки у цьому транспортному транші можна тільки здогадуватися. Тут герметична коробка із сендвіч-панелей, але це не рефрижератор, оскільки на кабіні та передній бортовій стінці відсутні будь-які зовнішні натяки на холодильне обладнання. Швидше за все, це промтоварна надбудова з доволі надійною фурнітурою герметичності в бокових дверях.

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Хай там як, але й такій техніці знайдеться робота як у військових підрозділах, так і у цивільному секторі. Особливо велика потреба саме з врахуванням ось такої потужної герметичності кузова.

До речі, фахівці за лічені години можуть укомплектувати таку надбудову холодильним обладнанням, що для теплого сезону буде досить актуально.

З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на понад 769 мільйонів євро. Загальна підтримка цієї маленької країни Україні є довгостроковою і перевищила півтора мільярда євро.

Фото: Міноборони Литви