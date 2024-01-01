Через Німеччину тягнуться військові колони литовської армії: що сталося

Водіїв приватного та комерційного транспорту попросили віднестись до тимчасових незручностей з розумінням. Щоправда, точний маршрут не розголошується, але повідомлено, що це транспорт Литви.

Про передислокацію великої кількості військової техніки повідомив ресурс rbb24.de. Як з’ясувалося, великі військові конвої литовської армії повертаються додому з військових навчань. Вишкіл військ проходив у Баварії за програмою "Союзницький дух".

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У Бундесвері повідомили, що військова техніка вже проїхала через Баварію, Тюрингію, Саксонію та Саксонію-Ангальт і прямує на північ. Водночас оборонне відомство закликало водіїв бути в зоні руху колон особливо обережними.

Згідно з інформацією, колони розділені на кілька груп, що рухаються в шаховому режимі. Це має мінімізувати навантаження на федеральні траси, якими прокладено маршрут руху техніки.

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Учасникам дорожнього руху рекомендували дотримуватися безпечної дистанції від тихохідних військових транспортних засобів та не проїжджати між окремими транспортними засобами в колоні, тобто не вклинюватися між машинами. Така поведінка може становити загрозу як для інших учасників дорожнього руху, так і для самих військових.

Це не перші ускладнення руху на дорогах ФРН. Тиждень тому автошляхами передислоковувалися військові колони з 100 одиниць різної техніки, в т.ч. з тралами, що везли важкі броньовані машини. То були колони німецької армії.