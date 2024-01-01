Через Рени будут пропускать вдвое больше грузовиков

Запуску этого объекта предшествовала реконструкция МАПП. Ее провели совместными усилиями Минвосстановления Украины, Госагентство восстановления и Служба восстановления Одесской области. Теперь эта зона контроля соответствует современным стандартам обустройства и может принимать больше пассажирского, грузового транспорта, а также легковые автомобили.

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Благодаря совместному контролю таможенно-пограничных бригад двух государств, грузовики на пути к румынскому порту Галац и в обратном направлении будут делать меньше остановок на контрольные процедуры. Документооборот и проверку соответствия грузов и транспортного средства таможенники и пограничники будут проводить в "одно окно".

Ожидается, что пропускная способность МАПП "Рени" увеличится минимум вдвое. За день границу здесь будут пересекать не менее 100 фур.

Кроме грузовиков, под общий контроль подпадают автобусы. Процедуру оформления документов на пересечение границы ускорит созданная для пассажирского транспорта специальная полоса движения и собственный терминал. Такая технология предусмотрена на въезд и выезд.

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Как и в грузовом сегменте, эта процедура контроля будет проводиться на украинской стороне, что вдвое сократит время ожидания.

Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы Минобновления Украины Сергей Деркач, вскоре ожидается запуск скоординированного контроля на румынском пункте пропуска вместе с молдавскими коллегами. Это еще больше ускорит путь к румынскому порту Галац.

Фото: Минобновления Украины