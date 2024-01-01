Через Рені будуть пропускати вдвічі більше вантажівок

Запуску цього об’єкта передувала реконструкція МАПП. Її провели спільними зусиллями Мінвідновлення України, Держагентство відновлення та Служба відновлення Одеської області. Тепер ця зона контролю відповідає сучасним стандартам облаштування і може приймати більше пасажирського, вантажного транспорту, а також легкові автомобілі.

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Завдяки спільному контролю митно-прикордонних бригад двох держав, вантажівки на шляху до румунського порту Галац та у зворотному напрямку робитимуть менше зупинок на контрольні процедури. Документообіг та перевірку відповідності вантажів і транспортного засобу митники і прикордонники проводитимуть в "одне вікно".

Очікується, що пропускна спроможність МАПП "Рені" збільшиться щонайменше удвічі. За день кордон тут перетинатимуть щонайменше 100 фур.

Окрім вантажівок, під спільний контроль підпадають автобуси. Процедура оформлення документів на перетин кордону прискорить створена для пасажирського транспорту спеціальна смуга руху та власний термінал. Ця технологія передбачена як на в’їзд, так і на виїзд.

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Як і у вантажному сегменті, ця процедура контролю буде проводитись на українському боці, що удвічі скоротить час очікування.

Як зазначив у дописі на своїй сторінці в Facebook заступник очільника Мінвідновлення України Сергій Деркач, невдовзі очікується запуск скоординованого контролю на румунському пункті разом із молдавськими колегами. Це ще більше прискорить шлях до румунського порту Галац.

Фото: Мінвідновлення України