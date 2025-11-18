Через Тетерев возводят автомобильный мост повышенной пропускной способности

Этот 310-метровый мост ввели в эксплуатацию 50 лет назад. В начале полномасштабного вторжения россиян сооружение было повреждено. О его истории и современном состоянии рассказывает на своей ФБ-странице Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области.

Боевые действия в этом регионе сказались на мостовой переправе. Одно железобетонное пролетное строение было полностью разрушено, все остальные прогоны – повреждены частично. Отдельные зоны стальных балок также подверглись частичным разрушениям.

Сейчас мостовой переход в активной фазе восстановления. Перед началом капремонта осуществлен полный демонтаж разрушенных и поврежденных конструктивных элементов моста.

Строители бетонируют монолитную конструкцию, заливая в опалубку бетонную смесь из бадьи на тросе автокрана. Фото: Служба восстановления

Сейчас строители монтируют опалубки шкафной стенки и открылков первой опоры. Проводят пескоструйную обработку металлических конструкций с третьей до девятой опор. Грунтуют и красят опоры.

Также устроили буронабивные сваи под две береговые опоры, сделано подбетонку под ригельные конструкции. Кроме этого, уже завершили весь комплекс работ по усилению арматурно-бетонным каркасом ригелей девяти опор.

По документам это капитальный ремонт моста, но будет он как с нуля построен. Фото: Служба восстановления

По сообщению Службы восстановления, капитальный ремонт моста осуществляется при финансовой поддержке UK Export Finanse в рамках реализации пилотного проекта, охватывающего первоочередные объекты Киевской области.