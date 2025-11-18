Через Тетерів зводять автомобільний міст підвищеної пропускної здатності

Цей 310-метровий міст ввели в експлуатацію 50 років тому. На початку повномасштабного вторгнення росіян споруду було пошкоджено. Про його історію та сучасний стан розповідає на своїй ФБ-сторінці Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

Бойові дії у цьому регіоні позначилися на мостовій переправі. Одна залізобетонна прогонова будова була повністю зруйнована, всі інші прогони — пошкоджені частково. Окремі зони сталевих балок також зазнали часткових руйнувань.

Нині мостовий перехід в активній фазі відновлення. Перед початком капремонту здійснено повний демонтаж зруйнованих та пошкоджених конструктивних елементів мосту.

Будівельники бетонують монолітну конструкцію, заливаючи в опалубку бетонну суміш з бадді на тросі автокрана. Фото: Служба відновлення

Нині будівельники монтують опалубки шафової стінки та відкрилків першої опори. Проводять піскоструменеву обробку металевих конструкцій з третьої до дев'ятої опор. Ґрунтують та фарбують опори.

Також влаштували буронабивні палі під дві берегові опори, зроблено підбетонку під ригельні конструкції. Окрім цього, вже завершили весь комплекс робіт з підсилення арматурно-бетонним каркасом ригелів дев’яти опор.

За документами це капітальний ремонт мосту, але буде він як з нуля побудований. Фото: Служба відновлення

За повідомлення Служби відновлення, капітальний ремонт мосту здійснюється за фінансової підтримки UK Export Finanse у рамках реалізації пілотного проєкту, що охоплює першочергові об’єкти Київської області.