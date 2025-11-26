Черная пятница и Рождество стали каторгой для немецких водителей

Основные выводы исследования профсоюза Verdi заставят органы контроля задуматься, потому что назревает настоящий кризис в области доставки посылок в Германии. Об этом пишет verkehrsrundschau.de, ссылаясь на экспертов упомянутой организации.

Исследование Verdi показывает: 89% водителей сообщают о резком росте нагрузки, постоянная нехватка времени и предельные физические усилия. 79% вынуждены под таким бременем снижать качество работы, чтобы успевать с маршрутом и графиком.

Восходящая нагрузка и ухудшение условий труда

В отрасли фиксируют худшие условия труда, чем в большинстве других секторов, в частности из-за низкой оплаты и недостатка перерывов. Многие водители работают дольше разрешенных норм, а перерывы часто отсутствуют.

Проверки в Северном Рейне-Вестфалии выявили нарушения в большинстве субподрядчиков: недостаток инструктажей, надзора и чрезмерно длинный рабочий день. Каждый пятый водитель работает более 10 часов.

Критика субподрядной модели

Verdi требует ограничить вес посылок до 20 кг для одного работника и запретить субподрядчиков в секторе. Министерство труда уже отреагировало и призывает ввести электронный учет рабочего времени, поскольку ручная фиксация неэффективна.

Бум онлайн-торговли и нехватка персонала

Быстрый рост e-commerce и пиковые периоды, как Черная пятница или Рождество, резко повышают нагрузку на доставщиков. Компании не успевают нанимать достаточно работников для обработки объемов.

Рекордные показатели больничных

По данным AOK, в 2024 году уровень больничных в почтово-посылочной сфере – 7,69%, что значительно выше среднего. Особенно часто фиксируются проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Причины – физическое истощение, подъем тяжелых посылок, частые лестницы, давление времени и увеличение зон доставки.