У европейских перевозчиков дорога все еще экономически сужается

Эксперты по логистике не ожидают оживления строительной деятельности, поскольку заявки и разрешения на строительство не демонстрируют тенденции к росту. В соответствии с этим автоперевозчики лишатся немалых объемов заказов – кирпич, цемент, бетон, камень и даже гвозди и прочее не будет куда возить.

Однако есть небольшая надежда, что от застоя все-таки сдвиги пойдут к незначительному росту. В частности, об этом рассказывает eurotransport.de, акцентируя на нескольких положительных постулатах.

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В первую очередь упоминается кое-что из наработанного в автомобильной промышленности в конце 2024 года, что указывает на рост количества входящих заказов. Однако это не приведет в 2025 году к экономическому скачку, потому здесь также следует ожидать стагнации.

Эксперты по логистике прогнозируют, что рентабельность автомобильного транспорта испытывает давление из-за ожидаемых низких темпов роста и сокращения мощностей из-за консолидации рынка в сочетании с постоянным ростом расходов. Кроме этого, в 2025 году железнодорожный транспорт снова подорожает, а воздушные грузовые перевозки будут продолжать испытывать высокий спрос.

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Несмотря на негативные тенденции в экономике, нисходящий тренд приближается к концу. Хорошие результаты ожидаются под финиш года. Общая ситуация во всем мире является сложной, поэтому такого восстановления, как ВВП в 2025 году, пока не ожидается. Таким образом, прогноз составляет -0,1 процента в реальном выражении и +1,3 процента в номинальном выражении для логистического сектора (с коэффициентом неопределенности +/-1 процент).

По мнению экспертов по логистике, положительные последствия можно будет ощутить не ранее, чем во второй половине года, но реалистично более вероятно, в четвертом квартале 2025-го.