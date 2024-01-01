У європейських перевізників дорога все ще економічно звужується

Експерти з логістики не очікують пожвавлення будівельної діяльності, оскільки заявки та дозволи на будівництво не демонструють тенденції до зростання. Відповідно до цього автоперевізники позбавляться чималих обсягів замовлень – цеглу, цемент, бетон, камінь і навіть цвяхи та інше не буде куди возити.

Однак є невеличка надія, що від застою все-таки зрушення підуть до незначного зростання. Зокрема, про це розповідає eurotransport.de, акцентуючи на кількох позитивних постулатах.

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В першу чергу згадується дещо з напрацьованого в автомобільній промисловості наприкінці 2024 року, що вказує на зростання кількості вхідних замовлень. Однак це не приведе у 2025 році до економічного стрибка, тому тут також слід очікувати стагнації.

Експерти з логістики прогнозують, що рентабельність автомобільного транспорту відчуває тиск через низькі очікувані темпи зростання та скорочення потужностей через консолідацію ринку в поєднанні з постійним зростанням витрат. Окрім цього, у 2025 році залізничний транспорт знову подорожчає, а повітряні вантажні перевезення продовжуватимуть відчувати високий попит.

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Попри негативні тенденції в економіці, спадний тренд наближається до кінця. Гарні результати очікуються під фініш року. Загальна ситуація в усьому світі є складною, тому такого відновлення, як ВВП у 2025 році, поки не очікується. Таким чином, прогноз становить -0,1 відсотка в реальному вираженні та +1,3 відсотка в номінальному вираженні для логістичного сектору (з коефіцієнтом невизначеності +/-1 відсоток).

На думку експертів з логістики, позитивні наслідки можна буде відчути не раніше, ніж у другій половині року, але реалістично більш імовірно, у четвертому кварталі 2025-го.