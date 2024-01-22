Попри те, що у грудні у реєстрація автомобілів у Європейському союзі впала на 3,3%, річний залік все-таки дав зростання на 13,9%, а частка ринку акумуляторних електричних машин підскочила до 14,6%.

Падіння реєстрацій у грудні сталося вперше за 16 місяців, що пояснюється "високими базовими показниками грудня 2022 року", до яких нинішні продажі у 867 052 одиниць трохи не дотягнули.

Досить відчутно просів у грудні німецький автомобільний ринок, де зафіксували скорочення у 23%. А ось у Франції та Іспанії пішло зростання на 14,5% та 10,6% відповідно.

Додавши у 2023 році відносно 2022-го згадані уже 13,9% росту, ЄС досяг річного обсягу реєстрації у 10,5 мільйона одиниць. Всі ринки ЄС "пішли в плюс", за винятком Угорщини, де сталося падіння на 3,4%.

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Двозначне зростання показали більшість ринків, у т.ч. на трьох найбільших – в Італії (+18,9%), Іспанії (+16,7%) та Франції (+16,1%). Німеччина у річному обчисленні під впливом слабших грудневих показників зафіксувала скромніший результат – 7,3%.

У 2023 році електричні автомобілі з акумуляторними батареями стали третім за популярністю вибором покупців. У грудні частка ринку зросла до 18,5%, що склало 14,6% за весь рік, перевершивши дизель, який залишався стабільним на рівні 13,6%.

Бензинові автомобілі зберегли лідерство на рівні 35,3%, тоді як гібридно-електричні автомобілі посіли друге місце, зайнявши 25,8% ринку.

Інфографіка: Авто24

Електромобілі

У грудні 2023 року продажі нових акумуляторних електромобілів впали вперше з квітня 2020 року (під час піку пандемії COVID-19) на 16,9% до 160 700 одиниць. Це зниження можна пояснити порівняно високими показниками в грудні 2022 року та значним нинішнім спадом у Німеччині (-47,6%), найбільшому ринку для цього джерела енергії.

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Та попри це, загальний обсяг за весь 2023 рік перевищив 1,5 мільйона одиниць, що дало зростання на 37% відносно 2022 року. Частка ринку акумуляторних електромобілів в загальному обсязі реєстрацій досягла 14,6% у 2023 році.

У грудні кількість нових реєстрацій гібридно-електричних автомобілів в ЄС зросла на 26%, завдяки вражаючим зростанням на трьох з чотирьох найбільших ринках – у Німеччині (+38%), Франції (+32,6%) та Іспанії (+24,3%). Це сприяло загальному збільшенню на 29,5% у 2023 році, в результаті чого було продано понад 2,7 мільйона одиниць – чверть частки ринку ЄС.

Франція припинила стимулювання електромобілів, вироблених за межами Європи. Фото: hausjournal.net

А ось продажі гібридних електромобілів, що підключаються до електромережі, закінчили рік зі скороченням на 40,2% до 71 546 одиниць у грудні 2023 року. Зростання на ключових ринках Бельгії (+19,7%) та Франції (+17,3%) було недостатньо, щоб компенсувати значний спад у Німеччині (-74,4%), найбільшому ринку для цього джерела енергії.

Як наслідок, ринок гібридних електромобілів у ЄС скоротився на 7% порівняно з 2022 роком і тепер становить 7,7% ринку.

Бензинові автомобілі

У грудні 2023 року ринок бензинових автомобілів ЄС зріс на 5,1%, завдяки значному внеску таких ключових ринків, як Італія (+24,9%) і Німеччина (+16,1%). Таким чином, у залік записано 3,7 мільйона проданих ТЗ, що на 10,6% більше відносно 2022-го.

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Попри збереження лідерства з часткою ринку в 35,3% протягом 2023 року, бензинові автомобілі зазнали невеликого падіння – у 2022 році ця доля була 36,4%.

У Європі автомобілі з чадними бензиновими та дизельними двигунами поступово втрачають позиції, поступаючись акумуляторним та їх спорідненим версіям.Фото з відкритих джерел

Дизельні автомобілі

Ринок дизельних автомобілів ЄС продовжив свою низхідну траєкторію в грудні, скоротившись на 9,1%. Це падіння було очевидним на кількох ключових ринках, у тому числі на трьох найбільших: Іспанії (-26,5%), Франції (-22,2%) та Італії (-19,7%). Однак Німеччина показала зростання на 10,3%.

У 2023 році продажі дизельних автомобілів досягли 1,4 мільйона одиниць, що становить 13,6% ринку, знизившись з 16,4% у 2022 році.