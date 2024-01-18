Сильний снігопад і льодяний дощ сіють хаос по всій Європі. В середу, 17 січня, на частині французьких, бельгійських та німецьких автодоріг місцеві органи влади запровадили додаткові обмеження руху де через снігопади, а де через крижані дощі та ожеледицю.

На півночі Франції чотирнадцять департаментів заборонили рух вантажівок із загальною масою понад 7,5 тону. В загрозливій ситуації опинилися Арденни й Приморська Сена. Там заборона трималася протягом дня, жандармерія повністю перекрила рух.

Для Франції це не стало винятком, оскільки такі правила починають діяти тоді, як сніг лягає шаром у кілька сантиметрів. Місцева влада припускає, що кожна вантажівка на слизькій дорозі є загрозою для суспільства.

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Бельгійці запозичили приклад французів й подекуди також перекрили рух. Обмеження охопило дві дороги, розташовані на південному сході Бельгії, поблизу кордонів з Німеччиною та Люксембургом.

Рух там заборонявся для вантажівок довжиною понад 13 метрів. На практиці під цю заборону підпали всі автопоїзди з причепами та напівпричепами. Очікується, що обмеження можуть зняти протягом дня 18 січня.

Негода обмежила рух, особливо у гірських районах та у місцевості з перепадами рельєфу. Ілюстративне фото: Associated Press

Для провінції Люксембург у середу прозвучав червоний код й заборона на рух автотранспорту. Ця пересторога триматиметься щонайменше до полудня четверга. За прогнозом синоптиків у цей час дороги повсюдно скує ожеледиця, а у багатьох місцях зимові опади перетворяться на крижаний дощ.

У Німеччині на землях Рейнланд-Пфальц і Саар у середу були припинені автобусні маршрути: метеорологічна служба заздалегідь попередила про надзвичайно слизькі дороги та ризик обриву гілок дерев і ліній електропередач під вагою льоду і снігу.

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Більшість районів Баварії, найбільшої землі Німеччини, 17 січня не випустила на маршрути шкільні автобуси, через загрозливу дорогу заняття у школах відмінили.

Сильний снігопад також спричинив хаос на півночі Європі, що призвело до закриття аеропортів, скасування польотів, рейсів потягів та зупинки руху автобусів. У східній Норвегії оператор громадського транспорту Ruter повідомив про значні затримки та скасував вихід на лінію автобусів, трамваїв, метро і поромів.