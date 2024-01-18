Сильный снегопад и ледяной дождь сеют хаос по всей Европе. В среду, 17 января, на части французских, бельгийских и немецких автодорог местные органы власти ввели дополнительные ограничения движения где из-за снегопадов, а где из-за ледяных дождей и гололеда.

На севере Франции четырнадцать департаментов запретили движение грузовиков с общей массой более 7,5 тонн. В угрожающей ситуации оказались Арденны и Приморская Сена. Там запрет держался в течение дня, жандармерия полностью перекрыла движение.

Для Франции это не стало исключением, поскольку такие правила начинают действовать тогда как снег ложится слоем в несколько сантиметров. Местные власти предполагают, что каждый грузовик на скользкой дороге является угрозой для общества.

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Бельгийцы позаимствовали пример французов и кое-где также перекрыли движение. Ограничение охватило две дороги, расположенные на юго-востоке Бельгии, вблизи границ с Германией и Люксембургом.

Движение там запрещалось для грузовиков длиной более 13 метров. На практике под этот запрет подпали все автопоезда с прицепами и полуприцепами. Ожидается, что ограничения могут снять в течение дня 18 января.

Непогода ограничила движение, особенно в горных районах и в местности с перепадами рельефа. Иллюстративное фото: Associated Press

Для провинции Люксембург в среду прозвучал красный код и запрет на движение автотранспорта. Это предостережение будет держаться как минимум до полудня четверга. По прогнозу синоптиков в это время дороги повсеместно покроет гололедица, а во многих местах зимние осадки превратятся в ледяной дождь.

В Германии на землях Рейнланд-Пфальц и Саар в среду были приостановлены автобусные маршруты: метеорологическая служба заранее предупредила о чрезвычайно скользких дорогах и риск обрыва веток деревьев и линий электропередач под тяжестью льда и снега.

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Большинство районов Баварии, крупнейшей земли Германии, 17 января не выпустили на маршруты школьные автобусы, из-за угрожающей дороги занятия в школах отменили.

Сильный снегопад также вызвал хаос на севере Европы, что привело к закрытию аэропортов, отмене полетов, рейсов поездов и остановке движения автобусов. В восточной Норвегии оператор общественного транспорта Ruter сообщил о значительных задержках и отменил выход на линию автобусов, трамваев, метро и паромов.