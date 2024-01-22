Несмотря на то, что в декабре регистрация автомобилей в Европейском союзе упала на 3,3%, годовой зачет все-таки дал рост на 13,9%, а доля рынка аккумуляторных электрических машин подскочила до 14,6%.

Падение регистраций в декабре произошло впервые за 16 месяцев, что объясняется "высокими базовыми показателями декабря 2022 года", до которых нынешние продажи в 867 052 единиц немного не дотянули.

Достаточно ощутимо просел в декабре немецкий автомобильный рынок, где зафиксировали сокращение в 23%. А вот во Франции и Испании пошел рост на 14,5% и 10,6% соответственно.

Добавив в 2023 году относительно 2022-го упомянутые уже 13,9% роста, ЕС достиг годового объема регистрации в 10,5 миллиона единиц. Все рынки ЕС "ушли в плюс", за исключением Венгрии, где произошло падение на 3,4%.

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Двузначный рост показали большинство рынков, в т.ч. на трех крупнейших – в Италии (+18,9%), Испании (+16,7%) и Франции (+16,1%). Германия в годовом исчислении под влиянием слабых декабрьских показателей зафиксировала скромный результат – 7,3%.

В 2023 году электрические автомобили с аккумуляторными батареями стали третьим по популярности выбором покупателей. В декабре доля рынка выросла до 18,5%, что составило 14,6% за весь год, превзойдя дизель, который оставался стабильным на уровне 13,6%.

Бензиновые автомобили сохранили лидерство на уровне 35,3%, тогда как гибридно-электрические автомобили заняли второе место, заняв 25,8% рынка.

Инфографика: Авто24

Электромобили

В декабре 2023 года продажи новых аккумуляторных электромобилей упали впервые с апреля 2020 года (во время пика пандемии COVID-19) на 16,9% до 160 700 единиц. Это снижение можно объяснить сравнительно высокими показателями в декабре 2022 года и значительным нынешним спадом в Германии (-47,6%), крупнейшем рынке для этого источника энергии.

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Но несмотря на это, общий объем за весь 2023 год превысил 1,5 миллиона единиц, что дало рост на 37% относительно 2022 года. Доля рынка аккумуляторных электромобилей в общем объеме регистраций достигла 14,6% в 2023 году.

В декабре количество новых регистраций гибридно-электрических автомобилей в ЕС выросло на 26%, благодаря впечатляющему росту на трех из четырех крупнейших рынках – в Германии (+38%), Франции (+32,6%) и Испании (+24,3%). Это способствовало общему увеличению на 29,5% в 2023 году, в результате чего было продано более 2,7 миллиона единиц – четверть доли рынка ЕС.

Франция прекратила стимулирование электромобилей, произведенных за пределами Европы. Фото: hausjournal.net

А вот продажи гибридных электромобилей, подключаемых к электросети, закончили год с сокращением на 40,2% до 71 546 единиц в декабре 2023 года. Рост на ключевых рынках Бельгии (+19,7%) и Франции (+17,3%) было недостаточно, чтобы компенсировать значительный спад в Германии (-74,4%), крупнейшем рынке для этого источника энергии.

Как следствие, рынок гибридных электромобилей в ЕС сократился на 7% по сравнению с 2022 годом и теперь составляет 7,7% рынка.

Бензиновые автомобили

В декабре 2023 года рынок бензиновых автомобилей ЕС вырос на 5,1%, благодаря значительному вкладу таких ключевых рынков, как Италия (+24,9%) и Германия (+16,1%). Таким образом, в зачет записано 3,7 миллиона проданных ТС, что на 10,6% больше относительно 2022-го.

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Несмотря на сохранение лидерства с долей рынка в 35,3% в течение 2023 года, бензиновые автомобили претерпели небольшое падение – в 2022 году эта доля была 36,4%.

В Европе автомобили с угарными бензиновыми и дизельными двигателями постепенно теряют позиции, уступая аккумуляторным и их родственным версиям.Фото из открытых источников

Дизельные автомобили

Рынок дизельных автомобилей ЕС продолжил свою нисходящую траекторию в декабре, сократившись на 9,1%. Это падение было очевидным на нескольких ключевых рынках, в том числе на трех крупнейших: Испании (-26,5%), Франции (-22,2%) и Италии (-19,7%). Однако Германия показала рост на 10,3%.

В 2023 году продажи дизельных автомобилей достигли 1,4 миллиона единиц, что составляет 13,6% рынка, снизившись с 16,4% в 2022 году.